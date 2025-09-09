توسعه همکاریهای ایران و روسیه در حوزه تجهیزات پزشکی
در دیداری که بین مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو و معاونرییس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران برگزار شد، دو طرف بر گسترش همکاریهای مشترک و ثبت و پذیرش متقابل محصولات پزشکی تأکید کردند.
به گزارش ایلنا، معاون رییس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران با اشاره به توافقات مقامات عالیرتبه دو کشور، خواستار تسهیل روند پذیرش محصولات ساخت روسیه در ایران شد.
مدیرکل تجهیزات پزشکی نیز در پاسخ با تأکید بر لزوم توازن در همکاریها، اعلام کرد که ایران انتظار دارد ثبت و پذیرش محصولات پزشکی ساخت داخل در روسیه نیز در دستور کار قرار گیرد.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، در پایان این نشست مقرر شد توافقنامهای دوجانبه میان دو طرف تنظیم شود تا زمینه همکاریهای رسمی و پایدار در حوزه تجهیزات پزشکی بیش از پیش فراهم گردد.