اعلام محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی کشور
رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۲ شهریور ماه سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با هدف ارتقای ایمنی تردد و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه در محورهای پرتردد، از اعمال محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۲ شهریور ماه سال ۱۴۰۴ خبر داد.
وی با اشاره به جزئیات محدودیتها اعلام کرد:
۱. ممنوعیت تردد موتورسیکلت
از ساعت ۱۲ ظهر روز سهشنبه ۱۸ شهریور تا ساعت ۶ صبح شنبه ۲۲ شهریور، تردد کلیه موتورسیکلتها در محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران-سمنان-مشهد و بالعکس به منظور کاهش خطرات و حوادث احتمالی ممنوع است.
۲. محدودیتها در محور کرج-چالوس
تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از این محور همچنان ممنوع است.
در روزهای سهشنبه و چهارشنبه (۱۸ و ۱۹ شهریور)، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه از ساعت ۹ صبح مرزنآباد به سمت تهران به صورت کامل اعمال خواهد شد.
همچنین از ساعت ۱۱ صبح تا نیمه شب همان روز، مسیر از پل زنگوله تا چالوس به صورت یکطرفه خواهد بود.
در روز جمعه ۲۱ شهریور، از ساعت ۱۳، تردد خودروها به سمت چالوس در آزادراه تهران-شمال محدود میشود و از ساعت ۱۶ مسیر مرزنآباد به تهران یکطرفه خواهد بود.
در صورت کاهش حجم ترافیک، این محدودیت زودتر از موعد اعلام شده لغو میشود.
تردد خودروهای جنوب به شمال (از میدان امیرکبیر به سمت چالوس) از ساعت ۱۱ روزهای اعمال محدودیت ممنوع خواهد بود.
تردد از جاده قدیم کرج-چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی مجاز است.
۳. محدودیتها در محور هراز
تردد کلیه تریلرها از این محور همچنان ممنوع میباشد.
تردد کلیه کامیونها و کامیونتها، به استثنای حاملین مواد سوختی و فسادپذیر، از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب روزهای سهشنبه تا جمعه (۱۸ تا ۲۱ شهریور) ممنوع است.
در صورت افزایش حجم ترافیک و طبق صلاحدید مأمورین پلیس راه، محدودیتهای یکطرفه مقطعی از پلور تا پلیس راه لاریجان اعمال خواهد شد.
۴. محدودیت در محور فشم
محدودیت ترافیکی به صورت یکطرفه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روزهای چهارشنبه و جمعه (۱۸ و ۲۱ شهریور) در بازه انتهای محور (پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان) تا خروجی فشم اعمال میشود.
۵. محدودیتها در محور قدیم رشت-قزوین
تردد انواع تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فسادپذیر در روز سهشنبه ۱۸ شهریور از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۲ شب و همچنین در روزهای چهارشنبه و جمعه (۱۹ و ۲۱ شهریور) از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب ممنوع خواهد بود.
سرهنگ کرمیاسد در پایان ضمن قدردانی از همکاری شهروندان و رانندگان عزیز تأکید کرد: رعایت این محدودیتها به کاهش حوادث رانندگی، حفظ امنیت جادهای و روانسازی ترافیک کمک شایانی خواهد نمود.