به گزارش ایلنا، سرهنگ «جواد مختاررضایی» با بیان اینکه مشمولان دریافت سود سهام عدالت تحت تاثیر فضاسازی کلاهبرداران مجازی و سایبری قرار نگیرند، تاکید کرد: فریب شگردهای کلاهبرداران درباره واریز سود سهام عدالت را نخورید.

وی افزود: مشمولان دریافت سود سهام عدالت باید مراقب پیامک‌های جعلی باشند؛ برای دریافت سود سهام عدالت هیچ پیامک، لینک و پیوندی برای افراد ارسال نخواهد شد و آگاه باشند هرگونه پیام، پیامکی که برای آن‌ها ارسال شده و از آن‌ها خواسته بر روی لینک کلیک کرده و اطلاعات خود را تکمیل نمایند از سوی مجرمان سایبری است.

این مقام انتظامی ادامه داد: حتی تماسی با سهامداران عدالت گرفته نمی‌شود و سهامداران هوشیار باشند هرگونه تماس با آن‌ها برای دریافت اطلاعات شخصی و بانکی از سوی مجرمان سایبری برای فریب و خالی کردن حساب‌های بانکی آنان است.

سرهنگ مختاررضایی تاکید کرد: مشمولان دریافت سود سهام عدالت از ارائه اطلاعات شخصی و بانکی به افراد مشکوک خودداری کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا یادآور شد: مشمولان دریافت سود سهام عدالت هرگونه خبر در خصوص زمان و نحوه واریز سود سهام عدالت را می‌بایست تنها از طریق سایت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نشانی www.csdiran.ir و منابع خبری رسمی پیگیری کنند.

سرهنگ مختاررضایی با بیان اینکه میزان سود سهام عدالت و زمان توزیع آن از سوی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت محاسبه و مشخص خواهد شد، گفت: شهروندان به هیچ عنوان فریب تبلیغات دروغین مجرمان سایبری در خصوص کلیک بر روی لینک‌های ارسالی برای واریز زودتر یا سود سهام بیشتر را نخورده و تحت تاثیر فضاسازی کلاهبرداران مجازی و سایبری قرار نگیرند.

به گزارش پلیس، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در پایان گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ و سایت پلیس فتا به آدرس fata.gov.ir اطلاع دهند.

