به گزارش ایلنا، محمدی کابوره سفیر کشور بورکینافاسو در دیدار با حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان ضمن قدردانی از همکاری‌های کشور ایران در همه زمینه‌ها بر اهمیت گسترش روابط علمی و آموزشی بین دو کشور تأکید کرد.

سفیر بورکینافاسو اظهار داشت: ما به‌عنوان نماینده کشور خود، عزم جدی داریم که همکاری‌های خود را در تمامی زمینه‌ها، به‌ویژه در زمینه‌های علمی و آموزشی، گسترش دهیم.

وی ادامه داد: ما بر این باوریم که توسعه پایدار بدون آموزش صحیح امکان‌پذیر نیست و برای نیل به این هدف، به تجربیات ارزشمند ایران نیاز داریم.

محمدی کابوره همچنین از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در ارائه بورسیه‌های تحصیلی به دانشجویان بورکینافاسویی که در ایران مشغول به تحصیل هستند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این تعداد افزایش یابد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، محمدی کابوره در پایان بر اهمیت برقراری روابط نزدیک‌تر در زمینه علم و پژوهش تأکید کرده و نسبت به آینده همکاری‌های علمی بین دو کشور ابراز امیدواری کرد.

