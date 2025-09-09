خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام کرد:

وزش باد و گردوخاک در نوار شرقی کشور

سازمان هواشناسی برای نوار شرقی کشور وزش باد و گردوخاک پیش بینی کرده است.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز و فردا در نوار شرقی کشور بویژه در منطقه زابل در بعضی ساعات وزش باد و خیزش گردوخاک رخ می‌دهد.

 در ساعات بعداز ظهر در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان احتمال افزایش ابر و رگبار پراکنده وجود دارد.

برای روز پنج شنبه در شمال آذربایجان غربی و اردبیل، افزایش ابر،رگبار و رعدوبرق ، وزش باد و کاهش نسبی دما پیش بینی شده است.

