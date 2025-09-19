در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
فقط ۱۲ بیمارستان تخصصی کودکان در کشور وجود دارد/ کاهش اقبال به رشته پرستاری اطفال
رئیس مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: برآورد میشود که در کل کشور تنها حدود ۱۲ بیمارستان تخصصی کودکان وجود دارد که بهطور خاص و فقط به ارائه خدمات به کودکان میپردازند.
روح الله شیرزادی، سرپرست مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: تعرفههای پایین موجب میشود که تعداد تختهای اطفال در کشور کاهش یابد و بیمارستانهای ویژه اطفال نیز بسیار محدود باشند.
به گفته شیرزادی سایر بیمارستانها یا بیمارستانهای دولتی هستند که خدمات عمومی ارائه میدهند. همچنین، بیماریهای سخت و پیچیده نیز به بیمارستانهای دولتی، مانند مرکز طبی کودکان، مراجعه میکنند که به عنوان قطب جامعه علمی اطفال کشور شناخته میشود. این مسئله روند ارائه خدمات و درمان را از نظر فشار کاری و منابع موجود کمی مشکلتر میکند.
این پزشک متخصص اطفال با بیان اینکه وقتی یک بیمار بزرگسال به بیمارستانهای دولتی مراجعه میکند و خدمات مورد نیازش را دریافت نمیکند، معمولاً میتواند بیمارستانهای دیگری را در سطح شهر تهران پیدا کند که خدمات فوق تخصصی مشابهی ارائه دهند، گفت: اما در مورد بیماری که از شهرستانهایی مانند سیستان و بلوچستان به تهران میآید، تقریباً تنها گزینههای موجود برای دریافت خدمات فوق تخصصی، بیمارستانهایی مانند مرکز طبی کودکان و بیمارستان مفید هستند.
وی افزود: این بیمارستانها به دلیل تخصصهای بسیار خاصی مانند پیوند کبد و کلیه، تنها مکانهایی هستند که این خدمات را میتوانند ارائه دهند و به همین دلیل، بیماران مجبورند به این مراکز مراجعه کنند.
به گفته شیرزادی وضعیت بیمارستانهای کودکان در شهرستانها به گونهای است که با بار زیادی از بیماران مواجهاند و معمولاً لود کاری بسیار بالایی دارند و درآمد این بیمارستانها به دلیل تعرفههای پایین خدمات اطفال به شدت پایین است.
وی در خصوص نگرانیها از کمبود پزشک متخصص در حوزه اطفال گفت: کمبود پزشک در حوزه اطفال یکی از نگرانیهای جدی است که به دلیل دریافتهای پایین پزشکان و پایین بودن تعرفههای خدمات درمانی، به ویژه در سالهای اخیر، شدت یافته است. این وضعیت موجب شده است که اقبال به رشتههای تخصصی و فوق تخصصی اطفال کاهش یابد و در نتیجه، ورودی دستیاران تخصصی به این رشتهها به شدت کاهش پیدا کند.
شیرزادی تصریح کزد: برخی بیمارستانها با ظرفیتهای بسیار قابل توجهی برای جذب دستیاران فوق تخصصی مواجه هستند، اما به دلیل جذابیت کمتر این رشتهها، تعداد زیادی از داوطلبان برای شرکت در آزمونها اقدام نمیکنند.
به گفته وی این موضوع میتواند در سالهای آینده، به ویژه در یک دهه آینده، تأثیرات جدی بر سلامت کودکان داشته باشد. اگر تعداد پزشکان متخصص کاهش یابد، ممکن است مجبور شویم برای تأمین خدمات به کودکان، به ایدههای دیگری روی بیاوریم که این مسئله میتواند بر کیفیت مراقبتهای بهداشتی و درمانی تأثیر منفی بگذارد.
شیرزادی خاطرنشان کرد: بنابراین، ضروری است که وزارت بهداشت با توجه به این چالشها، راهکارهایی را برای جذب و نگهداری پزشکان متخصص در حوزه اطفال ایجاد کند و بر روی مشکلات بیمارستانهای کودکان توجه بیشتری داشته باشد.
رئیس مرکز طبی کودکان با بیان اینکه بیمارستانهای کودکان در تلاش هستند تا با همکاری نزدیکتر با یکدیگر و با وزارت بهداشت، راهکارهایی برای مواجهه با چالشها و مشکلات موجود پیدا کنند، گفت: در خرداد ماه سال جاری، هر ۱۲ بیمارستان کودکان گرد هم آمدند و یک جلسهای تشکیل دادند و مصوباتی ارائه شد از جمله مصوبات این جلسات، پیشنهاد ایجاد یک شعبه کودکان در وزارت بهداشت زیر نظر معاونت درمان وزارت بهداشت، جدا از شعبهای که زیر نظر معاونت بهداشتی است، تشکیل شود. همچنین، اصلاح تعرفههای پرستاری و پزشکی نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.
وی در ادامه گفت: چندین نشست نیز با بیمه سلامت برگزار کردیم و در نظر داریم این نشستها به صورت فصلی برگزار شود. مشکلات تنها محدود به حیطه پزشکی نیستند و در حیطه پرستاری نیز وجود دارند.
شیرزادی افزود: پرستاران در بخش اطفال به نوعی باید علاوه بر ارائه خدمات درمانی، نقشهای روانشناختی و مشاورهای نیز ایفا کنند. این یعنی آنها باید توانایی آرام کردن بیماران و خانوادههایشان را نیز داشته باشند.
به گفته وی پرستاران اطفال علاوه بر انجام وظایف پزشکی مانند رگگیری که به دلیل رگهای کوچک و در دسترس نبودن آنها کار دشواری است، باید به طور همزمان با بیماران و خانوادههایشان به شکل احساسی و روانی نیز ارتباط برقرار کنند. در حالی که این چالشها باعث افزایش فشار کاری و استرس آنها میشود.
شیرزادی با اشاره به اینکه کاهش اقبال به رشته پرستاری اطفال ناشی از مشکلاتی مانند دریافتیهای پایین، بار زیاد کاری و چالشهای عاطفی است، گفت: درحالیکه پرستاران در بخش بزرگسالان ممکن است با چنین چالشهایی مواجه نباشند و کارشان معمولاً راحتتر باشد، پرستاران اطفال با شرایط سختتری روبرو هستند.
وی فزود: همچنین، جذب سریع پرستاران در بیمارستانهای خصوصی بعد از اتمام مدت طرح، باعث کمبود نیروی کار در بیمارستانهای کودکان میشود و این وضعیت فشار بیشتری به سیستم بهداشت و درمان کودکان تحمیل میکند و اقبال به رشته پرستاری اطفال کاهش مییابد. برای حل این چالش با وزارت بهداشت رایزنی انجام دادیم تا تعرفههای پرستاری در بخش اطفال اصلاح شود و پرستاران اطفال درآمد بیشتری برخوردار شوند.
سرپرست مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه تمام متخصصان در حوزه اطفال مانند جراحان اطفال، فوق تخصصهای گوارش، ریه، ارتوپدی و جراحی مغز و اعصاب، درآمدی کمی دریافت میکنند، گفت: انجام عملهای پیچیده مانند آندوسکوپی یا برونکوسکوپی در اطفال نیاز به مهارتهای بسیار بالایی دارد و در عین حال تعرفههای پایین دریافت میکنند. به همین دلیل، لازم است که این تعرفهها مورد بازنگری قرار گیرند تا بتواند بهطور عادلانهای بازتابدهنده سختی و تخصص لازم برای ارائه این خدمات باشد.
وی افزود: اصلاح تعرفهها برای عملهایی مانند جراحی قلب در بزرگسالان و مقایسه آن با عملهای مشابه در اطفال، به عنوان یک نیاز جدی مطرح میشود.
شیرزادی یادآور شد: البته در سالهای گذشته وزارت بهداشت تلاشهایی کرده است تا تعرفههای ارائه خدمات به بیماران زیر هفت سال را بهبود بخشد و در خصوص تعرفههای پزشکی اقداماتی خوب انجام داده است و تعرفههای دریافتی در یکسری از بیماران بیشتر از بیماران عادی است.
شیرزادی افزود: این تلاشها باعث کاهش بخشی از مشکلات موجود شده، اما همچنان لازم است که تعرفهها بازبینی و اصلاح شوند تا درآمد پزشکان و بیمارستانهای کودکان افزایش یابد و بتوان به طور مؤثرتر به ارائه خدمات به کودکان ادامه داد.