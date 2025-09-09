۱۲ بیمارستان شهر تهران در حال نوسازی/ ارزیابی مدارس دولتی با استانداردهای HSE

«علی نصیری» رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره ارزیابی ایمنی ساختمان‌های بلند در تهران و اقدامات صورت گرفته، توضیح داد: در سه سال اخیر برای نیمی از ساختمان‌های مهم و بلند تهران، ارزیابی ایمنی یکپارچه انجام شده است.

وی ادامه داد: با حمایت مالی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، که طبق قانون متولی ایمنی هستند، ارزیابی ایمنی سازه برای این ساختمان‌ها انجام شده است.

حدود ۱۶ هزار ساختمان بلند مرتبه در تهران وجود دارد

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۶ هزار ساختمان مهم و بلندمرتبه در تهران وجود دارد (اعم از برج‌ها و ساختمان‌های مرتفع) که نیمی از آن‌ها ارزیابی ایمنی شده‌اند که هر کدام یک از رده‌های A، B، C، D قرار دارند.

نصیری تصریح کرد: برخی از آن‌ها در گروه‌های ایمن، برخی دیگر ناایمن نیازمند مقاوم‌سازی و بعضی از آن ها نیازمند تخریب و نوسازی هستند. تعیین تکلیف نیمه دیگر از آن‌ها نیز در دستور کار است و امیدواریم تا پایان سال به نتیجه برسد.

وی اضافه کرد: پرونده هر کدام از آن‌ها به شهرداری مناطق ارجاع می‌شود و رونوشت آن نیز به دادستانی ارائه می‌شود تا با مالکین مکاتبه و پیگیری شود. این مالکین شامل بخش‌های خصوصی، دولتی، نظامی، بیمارستان‌ها، برج‌های مسکونی، مدارس، مراکز درمانی، ورزشی، مساجد و سایر اماکن هستند. در این زمینه جلسات متعددی با متولیان آن‌ها برگزار شده و اقدامات خوبی در حوزه ایمن‌سازی انجام شده است.

۱۲ بیمارستان شهر تهران در حال نوسازی هستند

نصیری افزود: برای نمونه، هم‌اکنون ۱۲ بیمارستان شهر تهران در حال نوسازی هستند. هر بیمارستان بزرگ ممکن است بین ۴ تا ۳۰ سازه داشته باشد؛ برخی از آن‌ها ایمن هستند و برخی دیگر نیازمند مقاوم‌سازی.

وی افزود: همین روند در خصوص مدارس، آپارتمان‌ها، ساختمان‌های تجاری و سایر اماکن نیز آغاز شده است. به عنوان مثال، مجتمع تجارت جهانی فردوس نیز در گروه C و نیازمند مقاوم‌سازی قرار گرفته بود و درحال حاضر اواخر فرآیند مقاوم‌سازی را طی می‌کند.

وی درباره ارزیابی ایمنی مدارس تهران بیان کرد: در خصوص مدارس باید گفت پیش‌تر مورد مطالعاتی درباره‌ی ارزیابی ایمنی سازه آنها، انجام شده بود و اکنون نیز دنبال می‌شود. اما در این دوره نیز ارزیابی‌ها به‌طور دقیق‌تری صورت گرفته است.

او ادامه داد: علاوه بر این، تمام مدارس دولتی شهر تهران با استانداردهای HSE مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای هر مدرسه ۶۰۰ سؤال در ۲۲ مکان مختلف مانند راه‌پله، آزمایشگاه، حیاط، محیط پیرامونی و سایر بخش‌ها طراحی شد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در پایان خاطر نشان کرد: نتایج این بررسی‌ها نشان داد مدارس در سه گروه پرخطر (قرمز)، میان‌خطر (زرد) و کم‌خطر (سبز) تقسیم می‌شوند. این گزارش به آموزش‌وپرورش ارسال شد و مقرر گردید مدارس پرخطر در اولویت ایمن‌سازی و نوسازی قرار گیرند.

