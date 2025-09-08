به گزارش ایلنا، حسین خدرویسی، معاون حمایت و سلامت کمیته امداد در نشست خبری با بیان اینکه کمیته امداد به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد حمایتی، رکن اصلی نظام احسان و نیکوکاری در کشور است، گفت: بر اساس آخرین آمارها تعداد کل خانوار تحت پوشش کمیته امداد در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۴۷ هزار خانوار است.

وی افزود: از این تعداد، ۴۳ درصد خانوارهای تک‌نفره، ۳۱ درصد دونفره، ۱۳ درصد سه‌نفره، ۷ درصد چهارنفره و ۵ درصد پنج‌نفره و بیشتر هستند. از نظر جغرافیایی، ۴۸ درصد این خانوارها در مناطق شهری و ۵۲ درصد در مناطق روستایی ساکن هستند و از نظر جنسیت سرپرست خانوار، ۵۷ درصد بانوان و ۴۳ درصد آقایان هستند.

وی اظهار کرد: بیش از ۱۲۰ خدمت متنوع برای مددجویان طراحی شده که بر اساس نیاز آن‌ها ارائه می‌شود. یکی از این خدمات، پرداخت مستمری ماهانه است که برای خانوارهای یک‌نفره یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، دونفره یک میلیون و ۹۹۰ هزار تومان، سه‌نفره ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، چهارنفره ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و پنج‌نفره و بیشتر ۴ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان است. این مستمری علاوه بر یارانه‌های دولتی به مددجویان پرداخت می‌شود.

خدرویسی با ارائه آماری از ترکیب جمعیتی مددجویان، گفت: ۴۳ درصد خانوارهای تحت پوشش یک‌نفره، ۳۱ درصد دونفره، ۱۳ درصد سه‌نفره، ۷ درصد چهارنفره و ۵ درصد پنج‌نفره و بیشتر هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های توزیع جهیزیه گفت: سال گذشته ۶۲ هزار فقره جهیزیه اهدا شد. شیوه جهیزیه را متنوع کرده‌ایم یعنی الان بیشترین جهیزیه ما پلتفرمی شده است. به طوری که مددجویان و نو عروس‌ها از طریق پلتفرم، خودشان کالای ایرانی را انتخاب می‌کنند و خریدشان را انجام می‌دهند.

خدرویسی افزود: تا به امروز در سال جاری حدود ۲۳ هزار جهیزیه توزیع کرده‌ایم و به مناسبت ایام مبارک نیمه شعبان و میلاد پیامبر اسلام (ص)، ۱۵۰۰ سری جهیزیه برای ۱۵ استان که عمدتاً استان‌های کمتر توسعه یافته و محروم هستند در ایام هفته وحدت توزیع خواهیم کرد.

معاون کمیته امداد به برنامه‌های دیگر حمایتی اشاره کرد و گفت: در بخش‌های دیگر شامل مسکن، بهداشت، درمان، بیمه‌های اجتماعی و اشتغال، خدمات ویژه‌ای برای مددجویان در حال انجام است. به عنوان مثال سال گذشته در ودیعه مسکن، بانک‌ها همکاری نزدیکی با ما داشتند و خدمت خوبی برای مددجویان انجام گرفت.

خدرویسی از تغییر استراتژی شناسایی مددجویان خبر داد و گفت: ما مراجعه‌محور نیستیم و دنبال افراد واجد شرایط می‌گردیم. از پایگاه‌های اطلاعات خانوار کشور، مساجد، مراکز نیکوکاری، خیریه‌ها و پایگاه‌های بسیج برای شناسایی افرادی که در دهک پایین هستند استفاده می‌کنیم.

وی درباره برنامه‌های توانمندسازی افزود: دستاورد مهم ما سامانه امداد هوشمند س‌ها است که با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور، نیازمندی‌های خانواده‌ها را به روز رصد می‌کند. در ۵ ماه گذشته حدود ۸۲ هزار نفر جدید جایگزین شدند.

معاون کمیته امداد در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: همه مددجویان کشور بیمه هستند و از معافیت‌های قانونی در بیمارستان‌ها استفاده می‌کنند. اگر مددجویی هزینه‌های مازاد پرداخت کند، ما در نقش بیمه تکمیلی، این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنیم.

خدرویسی به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه اشاره کرد و گفت: برای رفع مشکل ضامن، تمهیدی ایجاد کردیم که مستمری مددجویان را به عنوان ضمانت قرار می‌دهیم. برای وام‌های کارگشایی تا ۵۰ میلیون تومان برای هر نفر و تا ۱۳۰ میلیون تومان برای هر خانواده ضمانت می‌کنیم. .

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، معاون کمیته امداد با اشاره به همکاری با «صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج» گفت: ۱۴۷ هزار و ۵۷۶ بیمار خاص و صعب‌العلاج شناسنامه‌دار تحت پوشش ما هستند. هزینه‌های درمانی این بیماران تا سقف ۷۰ میلیون تومان توسط کارشناسان و تا ۱۵۰ میلیون تومان توسط مدیران کل استان‌ها قابل پرداخت است.

انتهای پیام/