آمادگی آموزش و پرورش استثنایی کشور برای اجرای طرح ملی سلام در محلات

به گزارش ایلنا، سالار قاسمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در آیین افتتاحیه طرح سلامت اجتماعی محله محور«سلام» که در مدرسه استثنایی شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به همکاری گسترده مدارس در این طرح گفت: آموزش و پرورش کشور در خدمت این طرح است و این طرح بیشتر کمک به ما خواهد بود. قریب به ۲ هزار مدرسه استثنایی و ۹۰۰ مرکز جامع سنجش، آموزش و توانبخشی آمادگی کامل دارند تا در این طرح همکاری کنند.

وی افزود: ما معتقدیم در این زیست‌بوم و اکوسیستم آموزشی جدید نیازمند یک وضعیت آموزشی توانمند، تاب‌آور و فراگیر در حوزه آموزش و پرورش استثنایی هستیم. این طرح به نوعی به حکمرانی آموزشی بازمی‌گردد و اساساً بهترین حکمرانی، مشارکت‌جوی شبکه‌محور است.

قاسمی ادامه داد: مطابق سند تحول، مدرسه کانون تربیتی محله است و یکی از طرح‌هایی که می‌تواند این ظرفیت را احیا کند، همین طرح سلام است. ما به‌عنوان شرکای راهبردی سازمان بهزیستی به این طرح ورود کرده‌ایم و مدارس عادی و به‌ویژه مدارس استثنایی که نیازمند توجه اجتماعی بیشتری هستند با رویکرد تلفیقی و فراگیر در این طرح حضور خواهند داشت.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی خاطرنشان کرد: در این رویکرد تلاش می‌کنیم شبکه‌های محلی یاری‌گر را شناسایی کنیم و در مسیر توانمندسازی افراد نیازمند اعم از سالمندان و افراد استثنایی گام برداریم. ما با همه وجود از این طرح حمایت می‌کنیم.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، گفتنی است طرح ملی «سلام» توسط سازمان بهزیستی کشور با هدف گسترش خدمات اجتماع‌محور و محله‌محور در مدارس کشور آغاز شد و قرار است در قالب اجرای این طرح توانمندسازی شهروندان صورت گیرد.

