سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور:

مقابله با خشکسالی و تغییر اقلیم نیازمند تداوم همکاری‌های بین‌المللی است

کد خبر : 1683554
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی تاکید کرد و گفت: خشکسالی‌ها و تنش‌های گسترده آبی مرز نمی‌شناسند و هیچ کشوری به تنهایی قادر به حل این چالش‌ها نیست.

به گزارش ایلنا  از وزارت جهاد کشاورزی،  رضا افلاطونی روز دوشنبه در دومین نشست شورای حکام مرکز بین‌المللی پایش و مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک که در محل این سازمان با حضور وزیر جهادکشاورزی، نمایندگانی از یونسکو و برخی سفرای کشورها برگزار شد، افزود: تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی پلی میان آرمان‌ های جهانی برنامه آب یونسکو و اقدامات عملی در سطح ملی و منطقه‌ای ایجاد کنیم و دانش بومی و تجارب موفق حفاظت از آب و خاک را به جوامع محلی، روستایی و عشایری منتقل سازیم.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به دستاوردهای این مرکز در سال‌های گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های علمی، چاپ مقالات و دستورالعمل‌ها، اجرای پروژه‌های مشترک، ایجاد بانک داده‌ها و سیستم‌های پایش و همچنین مدل‌سازی برای درک بهتر ارتباط میان تغییر اقلیم، خشکسالی و احیای اراضی از مهم‌ترین اقدامات مشترک بوده است.

افلاطونی ادامه داد: راه پیش رو همچنان طولانی است و چشم‌انداز آینده باید بلندپروازانه‌تر باشد، بر این اساس سه محور اصلی در دستور کار قرار دارد.

وی، تقویت ظرفیت‌سازی و توسعه برنامه‌های آموزشی، ترویج نوآوری و پژوهش‌های کاربردی و ایجاد اتحادهای استراتژیک با بخش خصوصی و سازمان‌های جامعه مدنی برای افزایش پایداری اقدامات را سه محور اصلی خواند.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با دعوت از نمایندگان کشورها و آژانس‌های بین‌المللی برای مشارکت فعال در این برنامه‌ها تصریح کرد: موفقیت این مرکز بین‌المللی تنها در گرو تعهد و همکاری جمعی است و ما با هم می‌توانیم میراثی پایدار برای نسل‌های آینده بسازیم.

یونسکو شریک قابل اتکا برای مدیریت منابع آبی و حوزه های آبخیز در آینده است

ابا امانی مدیر بخش علوم آب و دبیر هیدرولوژیک میان دولتی یونسکو نیز در سخنانی به صورت برخط در این نشست گفت: یونسکو یک شریک قابل اتکا در سال های آینده برای پیشبرد اهداف و برنامه در حوزه مدیریت منابع آبی و حوزه های آبخیز است.

وی افزود: کمبود آب مساله مهمی است که باید به آن توجه کرد و همکاری ها در این راستا میان کشورها باید تقویت شود.

نماینده یونسکو خواستار مدیریت منابع آبی و حوزه های آبخیز در کشورهای عضو مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک شد و تصریح کرد: برای مدیریت منابع آبی، باید دولت ها را ترغیب کنیم تا به اجرای برنامه های این مرکز کمک کنند.

امانی افزود: به طور حتم این سازمان یک شریک قابل اتکا در سال های آینده برای پیشبرد اهداف و برنامه در حوزه مدیریت منابع آبی و حوزه های آبخیز است.

 
 

 

انتهای پیام/
