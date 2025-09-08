برگزاری نشست مشترک ایران و عراق در موضوع گذرگاههای مرزی
قائم مقام وزیر کشور گفت: در نشست امروز با هیئت عراقی با موضوع گذرگاههای مرزی، درباره موضوعات مختلفی توافقاتی حاصل شد.
به گزارش ایلنا، علی اکبر پورجمشیدیان در حاشیه این نشست ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اسلام (ص) گفت: موضوعات خوبی در پیگیری جلسات قبلی که در تعاملات ما با کشور عراق بود، بررسی شد؛ جلساتی نیز با وزیر کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص تقویت مرزها، گسترش بازارچههای مرزی و توسعه اقتصاد و تجارت مرزی خواهند داشت.
وی با اشاره به نقش کشور عراق در مبادلات تجاری ایران گفت: در این نشست مسائل و مشکلات مرزها که طرفین با آن مواجهند، بررسی و خوشبختانه توافقات خوبی در موضوعات مختلف حاصل شد.
قائم مقام وزیر کشور افزود: صورتجلسهای آماده شده است که امضا خواهد شد و امیدواریم با امضای این صورتجلسه شاهد توسعه اقتصاد و کاهش مشکلات مرزی باشیم.
پورجمشیدیان گفت: در این جلسه به نیابت از دولت و ملت ایران از تلاشها و خدمات بسیار خوب و ارزنده دولت و ملت عزیز کشور برادر عراق در مراسم راهپیمایی اربعین امام حسین علیه السلام تشکر کردیم.
عمر عدنان الوائلی رئیس گذرگاههای مرزی جمهوری عراق نیز ضمن تقدیر از میزبانی وزارت کشور گفت: ما امروز در مورد گذرگاههای مرزی، گمرک و مرزها تبادل نظر داشتیم؛ از نتایج این نشست میتوان به افزایش سطح روابط اقتصادی، تسهیل روند تجارت و عبور و مرور مسافرین اشاره کرد.
وی افزود: خوشبختانه بین طرفین همکاری و هماهنگی مداومی وجود دارد؛ به طوریکه تقریبا هر دو ماه یکبار نشست مشترکی انجام میشود. برآیند این نشستها بسیار مثبت بوده و به توسعه مناسبات دو کشور انجامیده است.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، الوائلی با اشاره به امضای پنجمین صورتجلسه گذرگاههای مرزی گفت: ما در این نشست تاکید کردیم که از خاک دو کشور به عنوان زمینهای برای تهدید امنیت طرفین استفاده نخواهد شد و در این زمینه همکاری و هماهنگی مستمر و مداوم داریم.