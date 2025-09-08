هشدار گرد و خاک در جنوب و غرب تهران

به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد از افزایش وزش باد به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب خبر داد. بر این اساس از بعد از ظهر امروز (۱۷ شهریور) تا چهارشنبه (۱۹ شهریور) در بعضی ساعات نیمه جنوبی و مناطق غربی به‌ویژه نوار جنوبی استان تهران متاثر از وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک خواهد بود.

این شرایط احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، آسیب به تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها را به همراه دارد و در مناطق مستعد موجب خیزش گرد و خاک خواهد شد و امکان گسترش گرد و خاک از استان‌های همجوار و کاهش کیفیت هوا و شعاع دید به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی نیز مورد انتظار است. در این شرایط جوی احتمال شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها و امکان صدمه به پوشش گلخانه‌ها وجود دارد.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان تهران احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، عدم استقرار در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر و هواپیماهای سبک و بالگرد، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط کامل در انجام امور عمرانی، محافظت از تاسیسات حساس به گرد و خاک و استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق متاثر از گرد و خاک را توصیه کرده است.

وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده

همچنین بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، وضعیت جوی استان تهران طی پنج روز آینده به صورت آسمانی صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر پیش‌بینی می‌شود که همراه با افزایش وزش باد خواهد بود. در طول این مدت برای ارتفاعات نیز گاهی افزایش ابر و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۱۸ شهریورماه) صاف و وزش باد از بعد از ظهر وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۱۹ شهریورماه) صاف و وزش باد گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

