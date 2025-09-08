خبرگزاری کار ایران
وزیر علوم تشکیل کارگروه کاری مشترک علمی ایران و ارمنستان را خواستار شد

وزیر علوم با بیان اینکه من موافق تشکیل کارگروه کاری مشترک با کشور ارمنستان هستم، گفت: دستور کار این کارگروه مشترک این باشد که تفاهم‌نامه قبلی را بررسی کنند که چرا اجرا نشده یا برای اجرای کامل آن چه اقداماتی را باید انجام دهند.

به گزارش ایلنا ، حسین سیمایی صراف در مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک با وزیر علوم کشور ارمنستان که امروز در ساختمان مرکزی وزارت علوم برگزار شد، به سابقه دانشگاه‌های ایران در حوزه علم و فناوری اشاره و اظهار کرد: ما در ایران تجربه خوبی در حوزه پارک‌های علم و فناوری داریم، بر این اساس از وزیر کشور ارمنستان دعوت می‌کنیم تا بازدید از پارک‌های کشور ما را در سفر فعلی یا سفرهای آتی داشته باشند.

وی در ادامه تصریح کرد: ما می‌توانیم تجربیات خود را در خصوص پارک‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد و نوآوری در اختیار جمهوری ارمنستان قرار دهیم.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: خیلی خوشحال خواهیم بود اگر پروژه‌های مشترک تحقیقاتی بین دانشگاه‌های ایران و ارمنستان شکل بگیرد. ضمن اینکه رفت و آمد استاد و دانشجو بین این دو کشور همیشه بوده است، اما ما استقبال می‌کنیم این موضوع تکامل پیدا کند و توسعه یابد.

سیمایی صراف با بیان اینکه دانشگاه‌ها در ایران مستقل هستند و مستقیم با سایر دانشگاه‌های خارجی ارتباط می‌گیرند، گفت: وزارت علوم می‌تواند این ارتباط را تسهیل کند.

وزیر علوم با بیان اینکه من موافق تشکیل کارگروه کاری مشترک بین دو کشور ایران و ارمنستان هستم، گفت: دکتر یزدان دوست معاون بین‌المللی را برای تشکیل این تیم معرفی می‌کنم و دستور کار این کار گروه مشترک این باشد که تفاهم‌نامه قبلی را بررسی کنند که چرا اجرا نشده یا برای اجرای کامل آن باید چه اقداماتی را انجام دهند. همچنین تفاهم‌نامه‌هایی را که امروز امضا می‌کنیم، به اجرا برسانند، به طوری‌که در ملاقات بعدی شاهد اجرای بخشی از این تفاهم‌نامه‌ها باشیم.

