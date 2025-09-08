کشف بیش یک هزار و ۲۰۰ خودروی مسروقه در مرداد ماه

به گزارش ایلنا، سرهنگ «محسن محسنی فرد» در تشریح این خبر با بیان اینکه گشت‌های ویژه پلیس آگاهی نقش بسیار مهمی را در کاهش جرایم و احساس امنیت مردم دارند، اظهار داشت: واحدهای گشت پلیس آگاهی سراسر کشور در مرداد ماه سال جاری در مجموع تعداد ۴۴۰ دستگاه وسایل نقلیه مسروقه و تعداد ۷۴۳ دستگاه وسائل نقلیه تحت تعقیب را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در بازه زمانی مذکور در سراسر کشور مجموع تعداد ۴۴۱ سارق و متهم توسط خودروهای گشت دستگیر شده اند.

معاون عملیات پلیس آگاهی فراجا گفت: منهدم شدن باند سارقان سابقه دار و حرفه‌ای حین اخاذی و سرقت به عنف از شهروندان به همراه توقیف یک دستگاه خودرو در فارس، انهدام باند سارقان با دستگیری ۵ سارق سابقه دار حرفه‌ای و کشف یک دستگاه خودرو مسروقه در اصفهان، زمین گیر کردن سارقان به عنف خودرو در خراسان رضوی و توقیف یک دستگاه خودرو حامل قاچاق کالا به همراه دستگیری راننده توسط گشت پلیس آگاهی فاتب بخشی از عملکرد واحدهای گشت در کشور بوده است.

به گزارش پلیس، سرهنگ «محسنی فرد» تاکید کرد: مبارزه با جرایم علنی و خشن، ناامن سازی محیط جرم برای مجرمان حرفه ای، انجام ماموریت‌های تخصصی میدانی در حوزه جرم یابی و کنترل میدانی مجرمان از وظایف ذاتی این واحدها می‌باشد.

انتهای پیام/