English العربیه
مدارس، کانون اصلی تربیت نسل حساس به مسائل محیط زیستی باشند
معاون آموزش سازمان حفاظت محیط زیست در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل آموزش و پرورش استان قم گفت: امروز مدارس کشور باید کانون اصلی تربیت نسل آینده‌ساز و حساس به مسائل محیط زیستی باشند.

به گزارش ایلنا، هادی کیادلیری  با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی پیش روی کشور از جمله بحران آب، آلودگی هوا و پسماند، افزود: حل این معضلات بزرگ تنها از عهده یک سازمان برنمی‌آید و نیازمند عزم ملی و مشارکت همگانی است که نقطه آغاز آن می‌تواند در کلاس‌های درس شکل بگیرد. 

کیادلیری بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از محیط زیست در بین دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: معلمان و مربیان می‌توانند به عنوان بهترین الگو در این زمینه، با روش‌های خلاقانه و جذاب، مفاهیم مهمی مانند مصرف بهینه آب و انرژی، کاهش تولید پسماند و تفکیک زباله را به آنان بیاموزند و این آموزه‌ها را به درون خانواده‌ها و جامعه منتقل کنند. 

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست،  معاون آموزش سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از اجرای برنامه‌های مشترک بین این سازمان و وزارت آموزش و پرورش خبر داد و خاطرنشان کرد: ما باید از تمامی ظرفیت‌ها به ویژه نظام آموزشی، در راستای حفظ و حراست از محیط زیست گام‌های بلندی برداریم.

