مدارس، کانون اصلی تربیت نسل حساس به مسائل محیط زیستی باشند
معاون آموزش سازمان حفاظت محیط زیست در آیین انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک میان اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل آموزش و پرورش استان قم گفت: امروز مدارس کشور باید کانون اصلی تربیت نسل آیندهساز و حساس به مسائل محیط زیستی باشند.
به گزارش ایلنا، هادی کیادلیری با اشاره به چالشهای زیستمحیطی پیش روی کشور از جمله بحران آب، آلودگی هوا و پسماند، افزود: حل این معضلات بزرگ تنها از عهده یک سازمان برنمیآید و نیازمند عزم ملی و مشارکت همگانی است که نقطه آغاز آن میتواند در کلاسهای درس شکل بگیرد.
کیادلیری بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از محیط زیست در بین دانشآموزان تأکید کرد و گفت: معلمان و مربیان میتوانند به عنوان بهترین الگو در این زمینه، با روشهای خلاقانه و جذاب، مفاهیم مهمی مانند مصرف بهینه آب و انرژی، کاهش تولید پسماند و تفکیک زباله را به آنان بیاموزند و این آموزهها را به درون خانوادهها و جامعه منتقل کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، معاون آموزش سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از اجرای برنامههای مشترک بین این سازمان و وزارت آموزش و پرورش خبر داد و خاطرنشان کرد: ما باید از تمامی ظرفیتها به ویژه نظام آموزشی، در راستای حفظ و حراست از محیط زیست گامهای بلندی برداریم.