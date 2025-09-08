محدودیت موقت در۳ ایستگاه خط یک مترو از چهارشنبه تا جمعه

به گزارش ایلنا، مجتبی بیات با بیان اینکه این عملیات در حدفاصل پایانه جنوب تا ایستگاه علی‌آباد انجام می‌شود، گفت: این اقدام در راستای ارتقای سطح ایمنی، پایداری زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت سفر مسافران در آینده صورت می‌گیرد و هرچند موجب محدودیت موقت در تردد خواهد شد، اما آثار مثبت آن در افزایش مطلوبیت خدمات مشهود خواهد بود.

وی افزود: در طول اجرای عملیات، اتوبوس‌های رایگان از ایستگاه علی‌آباد به سمت پایانه جنوب و بالعکس و همچنین ون‌ها و تاکسی‌های رایگان از ایستگاه شهید بخارایی به ایستگاه متروی علی‌آباد و پایانه جنوب، مسافران را از ساعت ۰۴:۳۰ تا ۲۳:۰۰ جابه‌جا می‌کنند. همچنین پذیرش مسافر در ایستگاه‌های علی‌آباد و پایانه جنوب نیز توسط شرکت بهره‌برداری مترو در این مدت به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، بیات در پایان ضمن عذرخواهی از شهروندان خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی مسافران در استفاده از ناوگان جایگزین طی این مدت، نقشی مؤثر در روان‌سازی تردد دارد و اطمینان داریم نتایج این بهسازی‌ها در ارتقای ایمنی و رضایتمندی شهروندان به‌طور ملموس نمایان خواهد شد.

