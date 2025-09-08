خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محدودیت موقت در۳ ایستگاه خط یک مترو از چهارشنبه تا جمعه

محدودیت موقت در۳ ایستگاه خط یک مترو از چهارشنبه تا جمعه
کد خبر : 1683332
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر ارشد خط یک متروی تهران اعلام کرد: در راستای اجرای پروژه بهسازی و نوسازی مسیر ریلی بخش جنوبی خط یک، محدودیت‌های موقت در مسافرگیری این بخش از آغاز ساعات بهره‌برداری روز چهارشنبه ۱۹ شهریور تا پایان ساعات بهره‌برداری روز جمعه ۲۱ شهریور اعمال خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مجتبی بیات با بیان اینکه این عملیات در حدفاصل پایانه جنوب تا ایستگاه علی‌آباد انجام می‌شود، گفت: این اقدام در راستای ارتقای سطح ایمنی، پایداری زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت سفر مسافران در آینده صورت می‌گیرد و هرچند موجب محدودیت موقت در تردد خواهد شد، اما آثار مثبت آن در افزایش مطلوبیت خدمات مشهود خواهد بود. 

وی افزود: در طول اجرای عملیات، اتوبوس‌های رایگان از ایستگاه علی‌آباد به سمت پایانه جنوب و بالعکس و همچنین ون‌ها و تاکسی‌های رایگان از ایستگاه شهید بخارایی به ایستگاه متروی علی‌آباد و پایانه جنوب، مسافران را از ساعت ۰۴:۳۰ تا ۲۳:۰۰ جابه‌جا می‌کنند. همچنین پذیرش مسافر در ایستگاه‌های علی‌آباد و پایانه جنوب نیز توسط شرکت بهره‌برداری مترو در این مدت به‌صورت رایگان انجام خواهد شد. 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه،  بیات در پایان ضمن عذرخواهی از شهروندان خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی مسافران در استفاده از ناوگان جایگزین طی این مدت، نقشی مؤثر در روان‌سازی تردد دارد و اطمینان داریم نتایج این بهسازی‌ها در ارتقای ایمنی و رضایتمندی شهروندان به‌طور ملموس نمایان خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی