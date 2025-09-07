خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابوالقاسمی خبر داد:

برگزاری سلسله رویدادهای ملی «آورده‌گاه زنان»

برگزاری سلسله رویدادهای ملی «آورده‌گاه زنان»
کد خبر : 1683170
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از برگزاری سلسله رویدادهای ملی «آورده‌گاه زنان» خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نرجس ابوالقاسمی با اعلام این خبر گفت: این رویدادها با حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و‌ با همکاری اکوسیستم استارتاپی و نوآوری برگزار می‌شود و هدف از برگزاری آن، توانمندسازی، شبکه‌سازی و تبادل تجربه میان زنان صاحب کسب‌وکار، کارآفرینان و علاقه‌مندان به یادگیری دانش و تجربه کسب‌وکار در استان‌های مختلف است.

وی بازآفرینی ایده‌ها و ‌توسعه زیست‌بوم کسب‌وکار زنان را یکی دیگر از سلسله رویدادهای «آورده‌گاه زنان» برشمرد و اظهار داشت: این برنامه با تمرکز بر گفت‌وگو، انتقال دانش و اشتراک تجربه، فضایی تعاملی برای معرفی دستاوردها، چالش‌ها و مسیر رشد زنان کارآفرین و مدیر در ایران فراهم می‌کند.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: محورهای این رویدادها شامل «زنان و نوآوری اجتماعی»، «زنان بنیان‌گذار استارتاپ‌ها»، «زنان فناور در حوزه‌های نوین»، «مدیران عامل زن» و «نسل آینده کارآفرینان زن» است که نشان‌دهنده تعهد به تقویت نقش زنان در اقتصاد و نوآوری در سطح ملی است.

به گفته ابوالقاسمی،‌ اولین دوره از این سلسله رویدادهای ملی «آورده‌گاه زنان»، روز جمعه، ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۵ تا ۱۸ به‌صورت هم‌زمان حضوری و آنلاین برگزار خواهد شد که امکان مشارکت زنان از سراسر ایران را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه حضور در سلسله رویدادهای ملی «آورده‌گاه زنان» با حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، برای تمامی زنان و فعالان کسب‌وکار به‌صورت رایگان است، تصریح کرد: سلسله رویدادهای «آورده‌گاه زنان» به‌صورت ملی و در استان‌های مختلف کشور برگزار خواهد شد و برنامه‌های بعدی با اطلاع‌رسانی قبلی در شهرهای مختلف اجرا می‌شود.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: این رویدادها فرصتی بی‌نظیر برای آموزش رایگان، شبکه‌سازی و توسعه زیست‌بوم کسب‌وکار زنان در سراسر ایران فراهم می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی