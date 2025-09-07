تاکید وزیر ورزش و جوانان بر پیوند علم و فناوری با ورزش قهرمانی

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، آیین بزرگداشت و تقدیر از تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، علی ربیعی دستیار رئیس‌جمهور در امور اجتماعی، علیرضا رحیمی معاون امور جوانان، فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان، حجت الاسلام حسن خانی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع و جمعی از مدیران وزارتخانه و خانواده‌ها، مربیان و اساتید این افتخارآفرینان برگزار شد.

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در سخنانی با قدردانی از افتخارآفرینان گفت: جنس این مراسم‌ها برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که نشان می‌دهد جوانان ایرانی در عرصه‌های علمی نیز همانند میدان ورزش می‌توانند در رقابت‌های جهانی بدرخشند و پرچم ایران را به اهتزاز درآورند.

وی با طرح این پرسش که «چرا در تیم المپیاد دختران حضور نداشتند»، بر ضرورت توجه به مشارکت گسترده‌تر جوانان در تمامی عرصه‌ها تأکید کرد و افزود: باید از ظرفیت علمی و فکری همه نوجوانان و جوانان استفاده شود تا ایران بتواند جایگاه شایسته خود را در سطح جهانی حفظ کند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به تجربه‌های جهانی، خاطرنشان کرد: امروز دنیا نشان داده است که روش‌های سنتی دیگر کافی نیست. در ورزش حرفه‌ای با کمک هوش مصنوعی، نرم‌افزارهای تخصصی و دانش روز، ورزشکاران نقاط قوت و ضعف خود را بهتر می‌شناسند و عملکردشان ارتقا پیدا می‌کند. در حوزه علم نیز چنین است؛ دانش نظری باید به صنعت، فناوری و محصول تبدیل شود تا دستاوردهای نخبگان در زندگی مردم ملموس باشد.

دنیامالی با تأکید بر اهمیت حفظ زنجیره رشد استعدادها تصریح کرد: همان‌طور که در ورزش مسیر از نونهالان تا بزرگسالان طراحی می‌شود، در عرصه علم و فناوری نیز باید سازوکاری فراهم شود که جوانان نخبه از این چرخه خارج نشوند. مشکل امروز ما شکافی است که میان دانش نظری و تبدیل آن به فناوری وجود دارد. پر کردن این خلا رسالت اصلی ماست.

وی افزود: ما در وزارت ورزش و جوانان تلاش می‌کنیم شبکه‌ای از مدیران آینده ایجاد کنیم تا اندیشمندان و نخبگان در جایگاه‌های مدیریتی نیز نقش‌آفرین باشند. اگرچه مدیریت الزاماً رسالت همه دانشمندان نیست، اما حضور نخبگان در مدیریت می‌تواند به ارتقای نظام اجرایی کشور کمک کند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به تجربه موفق ژاپن گفت: ژاپنی‌ها پیش از هر چیز بر هویت ملی و تعلق به سرزمین خود تکیه کردند و سپس علم و فناوری را به خدمت گرفتند. ما نیز باید با حفظ تعلق ملی، ظرفیت‌های انسانی خود را به‌کار بگیریم و علم را به خدمت پیشرفت کشور درآوریم.

او همچنین با اشاره به کارنامه ورزش ایران پس از انقلاب اسلامی بیان داشت: با وجود محدودیت منابع، ورزش ایران دستاوردهای قابل توجهی داشته است. امروز ورزشکاران معلول و جانباز ما در بسیاری از رشته‌ها جزو برترین‌های دنیا هستند و نمونه‌های موفقی همچون تیم بوچیا نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی و کار تیمی می‌توان به نتایج بزرگ دست یافت.

دنیامالی در بخش دیگری از سخنانش ضمن قدردانی از خانواده‌های افتخارآفرینان گفت: افتخار اصلی من این است که همیشه دست پدر و مادرم را بوسیده‌ام. تواضع و فروتنی نسبت به والدین و مردم سرچشمه همه موفقیت‌هاست و ما باید قدردان نقش خانواده‌ها در تربیت نخبگان باشیم.

وی در پایان خطاب به جوانان نخبه کشور گفت: شما معماران آینده ایران هستید. با استمرار تلاش علمی، تعلق به میهن و تواضع در رفتار، می‌توانید مسیر پیشرفت ایران را هموار کنید. آینده کشور بر شانه‌های شماست و وزارت ورزش و جوانان وظیفه خود می‌داند از همه ظرفیت‌ها برای حمایت از شما بهره گیرد.

در این مراسم از دانش‌آموزان ایرانی که در هجدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک ۲۰۲۵ در هند توانستند برای دومین سال پیاپی قهرمان جهان شوند، تقدیر به عمل آمد.

