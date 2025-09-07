خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت بیش از ۵۱ میلیون سفر در متروی تهران در مرداد ماه

ثبت بیش از ۵۱ میلیون سفر در متروی تهران در مرداد ماه
کد خبر : 1682979
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه گفت: مجموع سفرهای انجام‌شده با متروی تهران در مرداد ۱۴۰۴ به بیش از ۵۱ میلیون سفر رسید و بیش از ۳۰ میلیون نفر در این ماه از قطارهای شهری پایتخت جابه‌جا شدند.

به گزارش ایلنا، هادی زند افزود: در مردادماه سال جاری مجموعاً ۵۶ هزار و ۲۷۶ حرکت قطار در خطوط هفت‌گانه متروی پایتخت برای خدمات‌رسانی به مسافران انجام شد که از این تعداد، خط ۴ با ۱۰ هزار و ۸۵ مورد (معادل ۱۸ درصد کل حرکت‌ها) بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. 

وی تصریح کرد: در همین بازه، تعداد مسافران متروی تهران به ۳۰ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۹۹۲ نفر رسید و در مجموع ۵۱ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۶۵۰ سفر ثبت شد. بر اساس آمار، شلوغ‌ترین روز متروی پایتخت ۶ مرداد ماه و ساعات اوج تردد نیز صبح‌ها بین ساعت ۸ تا ۹ و عصرها بین ساعت ۱۷ تا ۱۸ بوده است. 

زند در ادامه به معرفی پرترددترین ایستگاه‌های هر خط پرداخت و گفت: ایستگاه پانزده خرداد در خط ۱ با ۸۵۳ هزار و ۱۰۳ مسافر، ایستگاه تئاترشهر در خط ۴ با ۷۸۰ هزار و ۹۰۰ مسافر، ایستگاه امام خمینی (ره) در خط ۲ با ۶۸۷ هزار و ۹۵۳ مسافر، ایستگاه میدان حضرت ولی عصر (عج) در خط ۳ با ۶۱۳ هزار و ۱۲۳ مسافر، ایستگاه گلشهر در خط ۵ با ۵۷۹ هزار و ۳۷۷ مسافر، ایستگاه امام حسین (ع) در خط ۶ با ۳۰۵ هزار و ۶۰۴ مسافر و ایستگاه میدان کتاب در خط ۷ با ۲۱۶ هزار و ۹۱۶ مسافر پرترددترین ایستگاه‌ها بوده‌اند. 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، او تأکید کرد: آگاهی شهروندان از ساعات پرتردد و برنامه‌ریزی صحیح سفرهای درون‌شهری می‌تواند به توزیع بهتر ترافیک مسافری و ارتقای کیفیت خدمات کمک کند. وی خاطرنشان کرد: شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه همواره تلاش دارد با تمام ظرفیت موجود خدماتی ایمن، منظم و در شأن شهروندان ارائه دهد و امیدوار است با همراهی مردم، مسیر خدمت‌رسانی روزبه‌روز موفق‌تر ادامه یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی