میانگین تراکم دانش‌آموزان ۳۳ است

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: میانگین تراکم دانش‌آموزان عدد ۳۳ است و میانگین تراکم دانش‌آموزی کشور حدود ۲۶ دانش‌آموز است.

به گزارش  ایلنا، مجید پارسا در حاشیه مانور بازگشایی مدارس شهر تهران در منطقه 4 گفت: بجز در برخی دروس مدارس فنی و حرفه ای, کسری کتاب درسی نداریم و دانش آموزان می توانند با هماهنگی مدیران مدارس کتاب های درسی را تحویل بگیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه از حدود 500 مدرسه بازدید شده است، گفت: در مهر امسال با اضافه شدن ۲۲ مدرسه و حدود ۳۱۵ کلاس درس جدید مراکز آموزشی ما به 2 هزار و 672 مرکز خواهد رسید.

به گزارش صدا و سیما، پارسا گفت: میانگین تراکم دانش‌آموزان عدد ۳۳ است و میانگین تراکم دانش‌آموزی کشور حدود ۲۶ دانش‌آموز است.

وی گفت: در شهر تهران یک میلیون و ۲۸۰ هزار دانش‌آموز و حدود ۵۴ هزار معلم در سال گذشته داشتیم و در سال جدید هیچ کلاسی بدون معلم نخواهیم داشت.

