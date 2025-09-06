رشد ۶۰ درصدی درآمد شرکتهای دانشبنیان
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور از افزایش قابل توجه درآمد شرکتهای دانشبنیان در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: درآمد این شرکتها به ۱۸۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته، ۶۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایلنا از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، حسین افشین در این باره گفت: سهم فروش محصولات دانشبنیان با ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲، به ۳۶۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این آمار نشاندهنده نفوذ ۸۱ درصدی محصولات دانشبنیان در کل فروش شرکتهای فناور و بیانگر سهم بالای این شرکتها در اقتصاد ملی است.
معاون علمی رییسجمهور به تفکیک شرکتها پرداخت و به چالشهای شرکتهای نوپا اشاره کرد و افزود: شرکتهای نوپا که ۶۷ درصد از کل شرکتهای دانشبنیان را تشکیل میدهند، به دلیل ماهیت خود، سهم اندکی در اقتصاد دانشبنیان دارند. با توسعه مدلهای سرمایهگذاری و ارزشگذاری دانش فنی، این شرکتها میتوانند با ترسیم چشمانداز سودآوری و ورود به بازارهای جدید مانند بازار نوآفرین، عملکرد بهتری داشته باشند.
افشین در پایان به حضور شرکتهای دانشبنیان در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: هماکنون ۱۱۳ شرکت دانشبنیان در بورس و ۲۷ شرکت در بازار نوآفرین فرابورس پذیرش شدهاند. از این تعداد، حدود ۱۰ شرکت به مرحله عرضه اولیه رسیدهاند.