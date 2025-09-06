مسئولیت ملی نظارت بر اسباببازی واگذار شد
دبیر ستاد توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از واگذاری مسئولیت ملی نظارت انیمیشن، بازی و اسباببازی به پارک فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی خبرداد.
به گزارش ایلنا از پارک فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، سید مهدی شریفی در این باره گفت: این پارک با پشتوانه علمی و دانشگاهی خود، ناظر اصلی اجرای این برنامهها خواهد بود.
وی افزود: ستاد توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جهت توسعه بازی، اسباببازی و انیمیشن و تمرکز بر این سه محور در سال جاری، برنامهریزی دقیقی انجام داده است.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم معاونت علمی ادامه داد: ما احساس کردیم شاخصهای مهمی در این حوزهها وجود دارد که هم از منظر فنی و هم از منظر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی نیازمند توجه جدی است. بر همین اساس، تصمیم گرفتیم در سه محور تولید محتوا، تغییر نگرش و حرکت به سمت توسعه فناوریهای نرم با سازوکار مشخص دنبال شود.
شریفی بیان داشت: پس از بررسیهای کارشناسی، به این جمعبندی رسیدیم که پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع خلاق با پشتوانه جهاددانشگاهی و دانشگاه علم و فرهنگ، بهترین گزینه برای این مأموریت است و از امروز اعلام میکنیم که این پارک مسئولیت نظارت بر پیشرفت برنامهها و ارزیابی شاخصها را بر عهده خواهد داشت.
وی با اشاره به تعاملات صورت گرفته با رئیس پارک ملی علوم وفناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی، گفت: به زودی با امضای تفاهمنامه، کار نظارتی به طور کامل به پارک واگذار می شود.
دبیر ستاد فناوریهای فرهنگی و نرم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: این مسیر باید علمیتر، مستحکمتر و دانشیتر پیش رود تا صنایع خلاق کشور در حوزه انیمیشن، بازی و اسباببازی توسعه یابند.
به گفته شریفی، اکنون نزدیک به ۹۷ شرکت و حدود ۱۰۰ خانه خلاق فعال در این حوزهها حضور دارد و امتیازدهی به آنها بر اساس شاخصهای دقیق انجام میشود.
وی افزود: در سه ماه گذشته حدود ۱۶ تا ۱۷ مجوز به دلیل غیرفعال بودن لغو شد و این نشان میدهد که فرآیند نظارت باید با جدیت دنبال شود.