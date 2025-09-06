به گزارش ایلنا، سرهنگ «پیمان گودرزی» در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره موبایل قاپی در یکی از نقاط شهرستان کرج، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۵ رجائی شهر قرار گرفت.

وی افزود: در اجرای این ماموریت، ماموران کلانتری ۱۵ با انجام اقدامات ویژه پلیسی سارق را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ گودرزی خاطرنشان کرد: متهم که اغلب سرقت‌های خود را در داخل کافه‌ها انجام می‌داد در بازجویی‌های اولیه پلیس به ۲۰ فقره سرقت در این شهرستان اعتراف کرد.

به گزارش پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان کرج در خاتمه از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را سریعا از طریق تلفن۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.

انتهای پیام/