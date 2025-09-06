ثبت ۲۴ هزار و ۹۱۷ ماموریت در هفته گذشته

به گزارش ایلنا، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران اعلام کرد: در هفته گذشته (۸ شهریور الی ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۴) مجموع ۲۴۹۱۷ در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۱۸۹ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰۹۴۴ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

او افزود: در این مدت ۵۹۱۲۵ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۲۱۰۰ تماس مزاحم (معادل ۳.۶ درصد کل تماس ها) با این مرکز بوده است.

وی اضافه کرد: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۸۰۷ مورد حوادث ترافیکی (۱۹.۳ درصد از کل ماموریت ها) و ۲۰۱۱۰ (۸۰.۷ درصد از کل ماموریت ها) مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، اورژانس هوایی ۷ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۷ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.

