به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، علیرضا رئیسی در دومین روز از دوره آموزشی معاونان تربیت‌بدنی و سلامت استان‌های کشور، با اشاره به ضرورت نگاهی همه‌جانبه به سلامت دانش‌آموزان، اظهار کرد: سلامت تنها نبود بیماری جسمی نیست، بلکه مجموعه‌ای از رفاه جسمی، روانی، روحی و اجتماعی است.

وی افزود: برای تحقق این هدف، باید تمامی ابعاد سلامت مورد توجه قرار گیرد؛ موضوعی که تنها وظیفه یک وزارتخانه نیست و نیاز به همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها دارد.

رئیسی با تأکید بر اهمیت ایجاد محیطی امن برای رشد و ارتقای دانش‌آموزان گفت: باید تلاش کنیم با هم‌پیمانی و مشارکت، دانش‌آموزان را از آسیب‌های جسمی و روانی نجات دهیم تا احساس ناتوانی نکنند.

وی ارتقای تاب‌آوری را یکی از راهکارهای مؤثر برای توانمندسازی دانش‌آموزان دانست و ادامه داد: مهارت تاب‌آوری به آن‌ها کمک می‌کند تا بتوانند مشکلات هیجانی خود را بهتر مدیریت کنند. همچنین حمایت روانی-اجتماعی، ایجاد محیط‌های آموزشی و ورزشی، شناسایی زودهنگام مشکلات، ارجاع تخصصی، توانمندسازی والدین و مربیان و مبارزه با تبعیض از جمله اقداماتی هستند که در این مسیر مؤثر واقع می‌شوند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت نقش خانواده‌ها را بسیار مهم دانست و گفت: خانواده‌ها نخستین معلم و تربیت‌کننده فرزندان و اصلی‌ترین همکاران معلمان رسمی هستند. آن‌ها نقش کلیدی در تقویت تاب‌آوری دانش‌آموزان دارند.

رئیسی همچنین ارتقای سلامت روان، بهبود تغذیه، توسعه ورزش همگانی، ایجاد پایگاه‌های سلامت در مدارس، توانمندسازی والدین، طراحی برنامه‌هایی برای پیشگیری از اعتیاد، و حمایت از دانش‌آموزان دارای بیماری‌های روانی را از محورهای مهم در برنامه‌ریزی نوین سلامت دانش‌آموزان برشمرد.

وی در پایان تأکید کرد: حوزه تربیت‌بدنی و سلامت، مسئولیتی سنگین در تربیت نسل آینده دارد و دانش‌آموزان یکی از گروه‌های اصلی و تأثیرگذار جامعه به‌شمار می‌روند.

