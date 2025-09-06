داروهای مشتق از تریاک؛ ضرورت حیاتی برای اتاق عمل و بیماران صعبالعلاج
رئیس اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تأکید کرد: داروهای مشتق از تریاک در درمان بیماران سرطانی، صعبالعلاج و جانبازان حیاتی هستند و نباید با موضوع سوء مصرف خلط شوند.
به گزارش ایلنا، اسحاق اسماعیلی بیان کرد: این داروها نقش بیبدیلی در اتاقهای عمل و روند درمان بیماران دارند و حذف یا کمبود آنها میتواند آسیب جدی به سلامت بیماران وارد کند.
او افزود: با اجرای درست کشت قانونی و دریافت مجوز از هیأت بینالمللی کنترل مواد مخدر (INCB)، ایران قادر خواهد بود علاوه بر تأمین نیاز داخل، در بازارهای جهانی از جمله اروپا، آسیای جنوب شرقی و آمریکای جنوبی حضور پیدا کند.
اسماعیلی اظهار داشت: هماکنون نیز تقاضای خارجی برای داروهای ایرانی وجود دارد اما به دلیل نبود مواد اولیه، شرکتهای داخلی فرصت حضور در این بازارها را از دست میدهند.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی تصریح کرد: سازمان غذا و دارو آمادگی کامل دارد تا با همکاری کارشناسی، زمینه کشت قانونی یا واردات کنترلشده را فراهم کند تا از بروز کمبود دارو و آسیب به بیماران جلوگیری شود.