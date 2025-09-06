به گزارش ایلنا، مرتضی ضرابی، مدیرعامل بانک خون بندناف رویان از آغاز درمان بیماران مبتلا به آرتروز شدید با سلول‌های بنیادی بندناف خبر داد و نتایج اولیه را بسیار موفقیت‌آمیز توصیف کرد.

مدیرعامل بانک خون بندناف رویان، از استفاده موفقیت‌آمیز سلول‌های بنیادی بندناف در درمان بیماران مبتلا به آرتروز خبر داد و گفت: ما از هفته گذشته درمان بیماران مبتلا به آرتروز شدید شامل آرتروز مفصل زانو، لگن و شانه را با سلول‌های بنیادی بندناف آغاز کرده‌ایم و نتایج تحقیقات اولیه بسیار امیدوارکننده بوده است.

دو نوع سلول بنیادی در خون و بافت بندناف

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در خون بندناف و بافت بندناف دو نوع سلول بنیادی وجود دارد، توضیح داد: سلول‌های بنیادی خونساز عمدتاً در بیماری‌های خونی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما سلول‌های بنیادی مزانشیمی قابلیت کاربرد در بیماری‌های غیرخونی مانند مشکلات عصبی و بیماری‌های استخوانی را دارند.

تولید اولین محصول سلول‌های بنیادی مزانشیمی

ضرابی با بیان اینکه ما اولین محصول سلول‌های بنیادی مزانشیمی را که از بافت بندناف استخراج کرده‌ایم، تحت عنوان وارتوسل با همکاری شرکت سلتک فارمت تولید کرده‌ایم، افزود: این محصول به مرحله‌ای رسیده است که اکنون می‌توان از سلول‌های بنیادی بندناف برای درمان بیماران مبتلا به آرتروز استفاده کرد.

وی در پایان تأکید کرد: تلاش ما بر این است که با بهره‌گیری از سلول‌های بنیادی خون و بافت بندناف، امکان درمان بیماری‌های مختلف را فراهم کنیم و نتایج اولیه بسیار موفقیت‌آمیز بوده است.

