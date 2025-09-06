وزش باد و رگبار باران در نوار شمالی کشور

طی سه روز آینده وزش باد در نوار شرقی، مرکز و دامنه های جنوبی البرز ادامه خواهد داشت و در بعضی ساعات در شرق کشور به‌ویژه منطقه زابل خیزش گردوخاک رخ می‌دهد.

طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه از میزان وزش باد در نیمه شرقی کشور کاسته شده و در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر می‌شود. همچنین در سواحل دریای خزر نیز افزایش نسبی دما انتظار می رود.

امروز و فردا غرب دریای خزر و طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۶ و کمینه دمای آن به ۲۴ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.