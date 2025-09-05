شناسایی ۱۷ نوع بحران در پایتخت

به گزارش ایلنا، محمدطیب صحرایی، مدیرکل حوزه شهردار تهران از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بازدید کرد و با رئیس، معاونین و مدیران این سازمان به گفت‌وگو پرداخت.

صحرایی در ابتدای جلسه با اشاره به وضعیت بودجه‌های کمک رسان شهرداری به دستگاه‌های اجرایی گفت: این کمک‌ها باید رصد شوند تا هم در مسیر درست هزینه شوند و هم به افزایش ایمنی و تاب‌آوری شهر کمک کنند.

ضرورت فهرست‌بندی ۱۵ نکته حیاتی و پرکاربرد در حوزه مدیریت بحران توسط متخصصان برای آموزش

به گزارش سایت شهر، او با اشاره به ضعف اطلاع‌رسانی در خصوص شرایط بحرانی تأکید کرد: ایستگاه‌های مترو، تاکسی و اتوبوس فرصت‌های مناسبی برای انتقال اطلاعات کوتاه و حیاتی هستند؛ اطلاعاتی که می‌تواند در یک روز جان شهروندی را نجات دهد.

مشاور شهردار در ادامه پیشنهاد کرد: بهتر است ۱۵ نکته حیاتی و پرکاربرد در حوزه مدیریت بحران توسط متخصصان فهرست شود تا در قالب پیام‌های ساده در مترو و اتوبوس به مردم منتقل شود. این پیام‌ها به جای اطلاعات عمومی بی‌مصرف، دانش ضروری و نجات‌بخش را به شهروندان منتقل می‌کند.

صحرایی همچنین بر استفاده از ظرفیت تلویزیون همشهری تاکید کرد و گفت: این رسانه فرصت بی‌نظیری برای آموزش فراگیر دارد. چرا باید آموزش‌های عمومی تنها در زمان جنگ یا بحران‌های خاص به صورت زیرنویس منتشر شود؟ اگر هر شب یک پیام کوتاه پخش شود، در طول سال ۳۶۵ پیام آموزشی به مردم خواهد رسید. حتی اگر شهروندی تنها ۵۰ پیام را به خاطر بسپارد، سطح آگاهی او به‌طور چشمگیری ارتقا پیدا می‌کند.

وی اظهار داشت: نیاز نیست بمباران اطلاعاتی کنیم؛ شبی یک پیام کافی است. یک جمله کوتاه درباره اینکه در بحران چه باید کرد و چه نباید کرد می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.

صحرایی با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های نیروهای شهرداری افزود: در مواقع خاص، نیروهای شهرداری می‌توانند به ماموریت‌های ویژه متمرکز شوند. این توانمندی نیازمند آموزش تدریجی و علمی است تا در شرایط بحران، هر مدیر و نیروی عملیاتی بداند چه اقداماتی باید انجام دهد.

وی پیشنهاد کرد: رانندگان تاکسی با آموزش‌های کوتاه ۲۴ تا ۴۸ساعته به امدادگر تبدیل شوند و با تجهیزات ساده مانند کپسول آتش‌نشانی و ابزار ابتدایی به کمک شهروندان در حوادث بشتابند. این روش بدون صرف هزینه‌های کلان، سطح ایمنی شهر را بهبود می‌بخشد.

صحرایی درباره شناسایی و مدیریت بحران‌ها گفت: در حال حاضر، ۱۷ نوع بحران در تهران شناسایی شده است، اما برخی حوادث غیرمترقبه و ناشناخته ممکن است در هر لحظه بحران‌زا شوند. به همین دلیل سیستم مدیریت بحران باید پیشگیرانه عمل کند و ظرفیت‌های لازم برای مواجهه با این بحران‌ها را داشته باشد.

صحرایی درباره ابزارهای مدیریتی نیز گفت: داشبورد مدیریتی برای شهردار تهران طراحی خواهد شد که شامل ۵ تا ۱۰ شاخص اثرگذار باشد تا وضعیت فعالیت‌ها و پاسخگویی معاونت‌ها و مناطق شهرداری قابل رصد و ارزیابی مستمر باشد.

صحرایی در پایان تاکید کرد: با ایجاد شبکه پیام‌رسان داخلی و اتصال مناطق ۲۲گانه، اتوبوسرانی، تاکسیرانی و سایر مجموعه‌های مرتبط می‌توان اقدامات آموزشی و مدیریت بحران را به صورت هوشمند و هدفمند پیاده‌سازی کرد و از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را برد.

