اعلام شهریه سه رشته پرطرفدار؛ از ۱۴۵ تا ۱۷۰ میلیون

براساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مبلغ پیشنهادی به هیات امنای دانشگاه، شهریه دانشجویان شهریه پرداز ورودی سال ۱۴۰۴ در رشته پزشکی به طور سالیانه ۱۶۰، دندانپزشکی ۱۷۰ و در نهایت داروسازی نیز ۱۴۵ میلیون تومان اعلام شده است.

هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصویب کرد؛ به دانشجویان فوق خوابگاه تعلق نمی گیرد و سالانه حدود ۲۰ درصد به مبالغ فوق اضافه می شود.