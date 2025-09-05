اعلام شهریه سه رشته پرطرفدار؛ از ۱۴۵ تا ۱۷۰ میلیون
میزان شهریه پذیرفتهشدگان سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام شد.
به گزارش ایلنا، هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میزان شهریه متقاضیان دوره های شهریه پرداز در مقاطع دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی) برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را اعلام کرد.
براساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مبلغ پیشنهادی به هیات امنای دانشگاه، شهریه دانشجویان شهریه پرداز ورودی سال ۱۴۰۴ در رشته پزشکی به طور سالیانه ۱۶۰، دندانپزشکی ۱۷۰ و در نهایت داروسازی نیز ۱۴۵ میلیون تومان اعلام شده است.
هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصویب کرد؛ به دانشجویان فوق خوابگاه تعلق نمی گیرد و سالانه حدود ۲۰ درصد به مبالغ فوق اضافه می شود.