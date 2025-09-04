خبرگزاری کار ایران
سازمان دانشجویان در جایگاه ششم کیفیت خدمات موسسات آموزش عالی قرار گرفت
به دنبال اعلام نتایج نخستین دوره پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، سامانه‌ها و درگاه‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، سازمان امور دانشجویان موفق شد رتبه ششم این رتبه بندی را در میان ۱۷۱ موسسه آموزش عالی به خود اختصاص دهد.

به گزارش ایلنا از سازمان امور دانشجویان، مدیر کل دفتر توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی این سازمان با اعلام این خبر گفت: امتیاز سازمان با توجه به نشانگرهای کیفی چهارگانه ارائه محتوای پرتال، تکنولوژی، ارائه خدمات الکترونیکی و سرمایه نیروی انسانی و زیرساخت و نیز امتیاز نهایی ارزیابی، خوب و در مقایسه با میانگین کل مشمولین در سطح بالاتری قرار دارد. در این میان، امتیاز شاخص تکنولوژی سازمان امور دانشجویان از همه سازمان‌های تابعه اجرایی وزارت متبوع نیز بیشتر بوده است.

مصطفی صالحی افزود: سازمان امور دانشجویان موفق شد در این ارزیابی جایگاه ۶ را در بین ۱۷۱ موسسه آموزش عالی در نخستین دوره پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، سامانه‌ها و درگاه‌های دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و سازمان‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب کند.

وی افزود: سازمان امور دانشجویان همچنین در این ارزیابی دوره نخست کیفیت خدمات الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بین ۹ سازمان تابعه اجرایی، رتبه ۳ را کسب کرد.

به گفته صالحی، درجه کیفی ارائه خدمات الکترونیکی از سوی سازمان امور دانشجویان در ارزیابی اخیر نیز در سطح عالی دسته‌بندی شده و در هر دو شاخص ارائه محتوای درگاه (پرتال) با کسب امتیاز ۷۳ درصد و فناوری (تکنولوژی) با کسب امتیاز ۷۴ درصد، وضعیت سازمان خوب ارزیابی شده است.

وی یادآور شد: سازمان امور دانشجویان با ۴۶ خدمت شناسه‌دار، بیش از نیمی از خدمات کل سازمان‌های تابعه اجرایی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ارائه می‌دهد.

