سازمان دانشجویان در جایگاه ششم کیفیت خدمات موسسات آموزش عالی قرار گرفت

مصطفی صالحی افزود: سازمان امور دانشجویان موفق شد در این ارزیابی جایگاه ۶ را در بین ۱۷۱ موسسه آموزش عالی در نخستین دوره پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، سامانه‌ها و درگاه‌های دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و سازمان‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب کند.



وی افزود: سازمان امور دانشجویان همچنین در این ارزیابی دوره نخست کیفیت خدمات الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بین ۹ سازمان تابعه اجرایی، رتبه ۳ را کسب کرد.

به گفته صالحی، درجه کیفی ارائه خدمات الکترونیکی از سوی سازمان امور دانشجویان در ارزیابی اخیر نیز در سطح عالی دسته‌بندی شده و در هر دو شاخص ارائه محتوای درگاه (پرتال) با کسب امتیاز ۷۳ درصد و فناوری (تکنولوژی) با کسب امتیاز ۷۴ درصد، وضعیت سازمان خوب ارزیابی شده است.



وی یادآور شد: سازمان امور دانشجویان با ۴۶ خدمت شناسه‌دار، بیش از نیمی از خدمات کل سازمان‌های تابعه اجرایی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ارائه می‌دهد.