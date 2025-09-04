سازمان دانشجویان در جایگاه ششم کیفیت خدمات موسسات آموزش عالی قرار گرفت
به دنبال اعلام نتایج نخستین دوره پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، سامانهها و درگاههای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، سازمان امور دانشجویان موفق شد رتبه ششم این رتبه بندی را در میان ۱۷۱ موسسه آموزش عالی به خود اختصاص دهد.
مصطفی صالحی افزود: سازمان امور دانشجویان موفق شد در این ارزیابی جایگاه ۶ را در بین ۱۷۱ موسسه آموزش عالی در نخستین دوره پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، سامانهها و درگاههای دانشگاهها، پژوهشگاهها، پارکهای علم و فناوری و سازمانهای تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب کند.
وی افزود: سازمان امور دانشجویان همچنین در این ارزیابی دوره نخست کیفیت خدمات الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بین ۹ سازمان تابعه اجرایی، رتبه ۳ را کسب کرد.
به گفته صالحی، درجه کیفی ارائه خدمات الکترونیکی از سوی سازمان امور دانشجویان در ارزیابی اخیر نیز در سطح عالی دستهبندی شده و در هر دو شاخص ارائه محتوای درگاه (پرتال) با کسب امتیاز ۷۳ درصد و فناوری (تکنولوژی) با کسب امتیاز ۷۴ درصد، وضعیت سازمان خوب ارزیابی شده است.
وی یادآور شد: سازمان امور دانشجویان با ۴۶ خدمت شناسهدار، بیش از نیمی از خدمات کل سازمانهای تابعه اجرایی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ارائه میدهد.