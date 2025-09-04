واکنش به حواشی لغو کنسرت همایون شجریان

به گزارش ایلنا، عباس حیدری، مدیرعامل برج میلاد با اشاره به حمایت مدیریت شهری از همه گروه‌های هنری، گفت: در این دوره، حداقل از همه سلایق و گروه‌های هنری و مخاطبانشان پشتیبانی شده است.

وی افزود: مجموعه برج میلاد و مرکز همایش‌های بین‌المللی تقریباً تمام هفته ‎ها به غیر از ایام خاص مانند محرم، ایام سفر و روزهایی که امکان برگزاری کنسرت نیست، در اختیار هنرمندان بوده و آن‌ها توانسته‌اند از آن استفاده کنند. نه تنها هیچ محدودیتی وجود نداشته، بلکه تلاش شده تا به هنرمندان کمک شود در بخش‌های مختلف شهر نیز حضور پیدا کنند.

حیدری با بیان اینکه مردم می‌توانند از کنسرت‌های رایگان در سطح شهر استفاده کنند، اظهار کرد: ما خودمان در برج میلاد در فضای باز، کنسرت‌های چند هزار نفری رایگان برگزار کرده‌ایم و مردم توانستند از آن‌ها استفاده کنند. این روند قطعاً ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل برج میلاد در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به حواشی لغو کنسرت رایگان همایون شجریان به پیشنهاد برگزاری این کنسرت در ورزشگاه آزادی اشاره و تصریح کرد: این موضوع در هیأت وزیران مطرح شد و قرار است این کنسرت در ورزشگاه آزادی برگزار شود. به زودی تاریخ، روز و ساعت آن اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه برگزاری کنسرت همایون شجریان در ورزشگاه آزادی شرایط کنترل‌شده‌تری دارد، گفت: زیرساخت‌های بسیاری در استادیوم آزادی از قبل فراهم است و شاید نیاز به افزایش یا تکمیل برخی از آن‌ها باشد. حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد کار انجام شده است.

حیدری ادامه داد: در استادیوم آزادی پارکینگ مناسب به اندازه جمعیت، برق، آب و سرویس‌های بهداشتی وجود دارد و فقط باید تجهیزات استیج، صوت و تصویر اضافه شود که نصب آن‌ها بیش از ۴۸ ساعت زمان نمی‌برد.

به گزارش شهر، وی در پایان خاطرنشان کرد: دیروز نیز در شورای تأمین به این موضوع اشاره شد و پیشنهاد برگزاری این برنامه در استادیوم آزادی از سوی خودِ دوستان شورای تأمین داده شده بود. همکاران من در شهرداری نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند و برای برگزاری مراسم در استادیوم آزادی آماده هستند.

انتهای پیام/