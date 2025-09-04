خبرگزاری کار ایران
پایش بدون اقدام کاربردی بی‌معناست

کد خبر : 1681901
مدیر راهبری، پایش و امور استان‌های سازمان غذا و دارو تاکید کرد: پایش در سازمان باید به اقدام عملی و پاسخگویی سریع منجر شود تا تمامی فرآیندهای مرتبط با دارو، تجهیزات پزشکی، فراورده‌های سلامت، ملزومات و سلامت مردم در معاونت‌های غذا و دارو به‌صورت یکپارچه مدیریت شوند.

به گزارش ایلنا،  عباس مهدیزاده با اشاره به اهمیت نقش راهبری و پایش در تحقق اهداف ملی گفت: فرآیندهای سازمان غذا و دارو باید به گونه‌ای هدایت شوند که تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده، تحلیل روندها و شاخص‌های عملکرد باشد و بتوان به سرعت به تغییر شرایط بازار و نیاز معاونت‌های غذا و دارو واکنش نشان داد. 

وی تاکید کرد: پایش تنها جمع‌آوری اطلاعات نیست؛ بلکه ارزیابی دقیق عملکرد معاونت‌ها، شناسایی نقاط ضعف و قوت، و تقویت هماهنگی میان قطب‌ها در دستور کار است. این رویکرد کل سازمان را به سمت عملکرد شفاف، پاسخگو و مبتنی بر عدالت دارویی هدایت می‌کند. 

مدیر راهبری، پایش و امور استان‌های سازمان غذا و دارو افزود: توجه به شاخص‌های کیفی و کمی در حوزه‌های دارو، تجهیزات پزشکی، فراورده‌های سلامت و ملزومات، ایجاد یکپارچگی بین سطوح ملی و معاونت‌ها، و ارتقای قابلیت تصمیم‌گیری هوشمندانه، از اولویت‌های کلیدی سازمان است تا بهبود مستمر در کل فرآیندهای سازمانی حاصل شود. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، مهدیزاده خاطرنشان کرد: با این رویکرد، سازمان غذا و دارو می‌تواند ضمن پاسخ سریع به نیازهای معاونت‌های غذا و دارو، امنیت دارویی، تجهیزات پزشکی و فراورده‌های سلامت کشور را تضمین کرده و تجربه‌ای کارآمد و مبتنی بر داده برای مدیریت سلامت ملی ایجاد کند.

