به گزارش ایلنا، عباس مهدیزاده با اشاره به اهمیت نقش راهبری و پایش در تحقق اهداف ملی گفت: فرآیندهای سازمان غذا و دارو باید به گونه‌ای هدایت شوند که تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده، تحلیل روندها و شاخص‌های عملکرد باشد و بتوان به سرعت به تغییر شرایط بازار و نیاز معاونت‌های غذا و دارو واکنش نشان داد.

وی تاکید کرد: پایش تنها جمع‌آوری اطلاعات نیست؛ بلکه ارزیابی دقیق عملکرد معاونت‌ها، شناسایی نقاط ضعف و قوت، و تقویت هماهنگی میان قطب‌ها در دستور کار است. این رویکرد کل سازمان را به سمت عملکرد شفاف، پاسخگو و مبتنی بر عدالت دارویی هدایت می‌کند.

مدیر راهبری، پایش و امور استان‌های سازمان غذا و دارو افزود: توجه به شاخص‌های کیفی و کمی در حوزه‌های دارو، تجهیزات پزشکی، فراورده‌های سلامت و ملزومات، ایجاد یکپارچگی بین سطوح ملی و معاونت‌ها، و ارتقای قابلیت تصمیم‌گیری هوشمندانه، از اولویت‌های کلیدی سازمان است تا بهبود مستمر در کل فرآیندهای سازمانی حاصل شود.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، مهدیزاده خاطرنشان کرد: با این رویکرد، سازمان غذا و دارو می‌تواند ضمن پاسخ سریع به نیازهای معاونت‌های غذا و دارو، امنیت دارویی، تجهیزات پزشکی و فراورده‌های سلامت کشور را تضمین کرده و تجربه‌ای کارآمد و مبتنی بر داده برای مدیریت سلامت ملی ایجاد کند.

