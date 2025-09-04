خبرگزاری کار ایران
ثبات نسبی در بازار دارو و تجهیزات پزشکی با وجود مشکلات نقدینگی

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با وجود محدودیت منابع مالی و بدهی‌های انباشته دانشگاه‌ها، وضعیت کمبود دارو نسبت به سال گذشته کاهش یافته و ثبات نسبی در بازار دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد شده است.

به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی در نشست دبیران کلان مناطق ده‌گانه معاونت‌های غذا و دارو در مشهد اظهار داشت: در اسفند گذشته با تخصیص منابع و اصلاح قیمت برخی داروهای تزریقی و نیمه‌جامد، حدود ۵۵ درصد بدهی‌ها تسویه شد و همین اقدام به بهبود شرایط بازار کمک کرد. 

وی با اشاره به الزام قانونی ذخیره‌سازی استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی افزود: هرچند قانون بودجه ذخیره شش‌ماهه را پیش‌بینی کرده بود، اما به دلیل‌عدم تخصیص اعتبارات این هدف محقق نشد. با مجوز مقام معظم رهبری یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شد که بخشی از آن برای تسویه بدهی‌های گذشته و بخش دیگر برای قراردادهای جدید اختصاص یافت. تاکنون قراردادها با شرکت‌های تولیدی نهایی شده و ذخیره‌سازی برای ۵۵۰ قلم داروی حیاتی و ۳۸۲ قلم تجهیزات ضروری در حال تکمیل است. 

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: بسیاری از گزارش‌های کمبود دارو در کشور غیرواقعی یا ناشی از مسائل غیرمرتبط است. بر اساس آمار رسمی، کمبود دارو نسبت به سال گذشته تقریباً نصف شده است. 

پیرصالحی با اشاره به وضعیت سامانه‌ها و فرآیند صدور مجوزها گفت: سامانه تیتک طی سال‌های اخیر به دلیل مشکلات قراردادی توسعه نیافته و تنها در وضعیت نگهداری باقی مانده که باید سریع‌تر سامان یابد. 

 وی همچنین به همکاری معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: برای رفع مشکلات مالی در حوزه آزمایشگاه‌ها توافق شده که معاونت غذا و دارو بخشی از آزمایش‌های حوزه بهداشت را انجام دهد و هزینه آن از محل معاونت توسعه تأمین شود. 

به گزارش ایفدانا، رئیس سازمان غذا و دارو در پایان تاکید کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنان با ناترازی مالی و بدهی‌های انباشته روبه‌رو هستند و پرداخت مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی، دارویی و داروخانه‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

