خبرگزاری کار ایران
آغاز پویش ملی جمعیت هلال‌احمر در حمایت از مردم مظلوم غزه

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر از آغاز پویش ملی این جمعیت برای حمایت از مردم مظلوم غزه خبر داد و گفت: کمک‌های نقدی مردم ایران می‌تواند مرهمی‌بر زخم‌های عمیق مردم فلسطین باشد.

به گزارش ایلنا، محمدجواد عزتی وظیفه‌خواه، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر با اعلام این خبر گفت: در روزهایی که مردم غزه زیر آوار جنگ و محاصره با سخت‌ترین شرایط زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ملت ایران بار دیگر می‌توانند با یاری خود، پیام انسانیت و همبستگی را به جهانیان مخابره کنند. 

وی افزود: شماره حساب ۹۹۹۹۹، شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۸۴۰۹۹۹۹۹۷۲ و شماره شبا IR920120000000000000099999 در بانک ملت (شعبه دولت تهران) برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردمی در نظر گرفته شده است. همچنین هموطنان می‌توانند از طریق کد دستوری #۲*۱۱۲* نیز در این پویش مشارکت داشته باشند. 

وظیفه‌خواه بیان کرد: دست‌های یاریگر مردم ایران همواره در صحنه‌های دشوار، امیدبخش بوده است و امروز نیز می‌تواند فردایی روشن برای کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده غزه رقم بزند. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛  رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: حضور گسترده مردم در این پویش، تجلی دوباره‌ای از نوع‌دوستی و حمایت از مظلومان جهان خواهد بود.

