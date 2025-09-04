آغاز پویش ملی جمعیت هلالاحمر در حمایت از مردم مظلوم غزه
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر از آغاز پویش ملی این جمعیت برای حمایت از مردم مظلوم غزه خبر داد و گفت: کمکهای نقدی مردم ایران میتواند مرهمیبر زخمهای عمیق مردم فلسطین باشد.
به گزارش ایلنا، محمدجواد عزتی وظیفهخواه، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر با اعلام این خبر گفت: در روزهایی که مردم غزه زیر آوار جنگ و محاصره با سختترین شرایط زندگی دستوپنجه نرم میکنند، ملت ایران بار دیگر میتوانند با یاری خود، پیام انسانیت و همبستگی را به جهانیان مخابره کنند.
وی افزود: شماره حساب ۹۹۹۹۹، شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۸۴۰۹۹۹۹۹۷۲ و شماره شبا IR920120000000000000099999 در بانک ملت (شعبه دولت تهران) برای جمعآوری کمکهای نقدی مردمی در نظر گرفته شده است. همچنین هموطنان میتوانند از طریق کد دستوری #۲*۱۱۲* نیز در این پویش مشارکت داشته باشند.
وظیفهخواه بیان کرد: دستهای یاریگر مردم ایران همواره در صحنههای دشوار، امیدبخش بوده است و امروز نیز میتواند فردایی روشن برای کودکان و خانوادههای آسیبدیده غزه رقم بزند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر تأکید کرد: حضور گسترده مردم در این پویش، تجلی دوبارهای از نوعدوستی و حمایت از مظلومان جهان خواهد بود.