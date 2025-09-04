غربالگری بینایی ۵۸ میلیون کودک ایرانی از سال ۷۵ تا امروز
رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران گفت: از سال ۱۳۷۵ تاکنون بیش از ۵۸ میلیون کودک در کشور تحت غربالگری بینایی قرار گرفتهاند.
به گزارش ایلنا، بیست و هفتمین کنگره اپتومتری ایران، از روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مسئولان کشوری و متخصصان حوزه سلامت بینایی، در مرکز همایشهای ایران مال آغاز به کار کرد. قرار است جدیدترین دستاوردها و مباحث علمی حوزه بینایی، در کنگره سه روزه اپتومتری، مورد بررسی قرار گیرد.
عسگر دوستدار دبیر علمی کنگره در مراسم افتتاحیه با قدردانی از مسئولان کشوری و جامعه علمی کشور، اظهار داشت: تشکیل این کنگره مرهون تلاش همکاران علمی است که با همت و پشتکار خود، زمینه برگزاری آن را فراهم کردند و بدون حضور فعال شما، این رویداد به ثمر نمیرسید.
وی با اشاره به گستره موضوعات کنگره گفت: در این دوره طی سه روز، مباحث گوناگونی از جمله دید دوچشمی، بیماریهای چشمی و سیستمیک، عدسیهای تماسی و عینکهای تخصصی ارائه و بررسی میشود.
دوستدار با تأکید بر جایگاه برتر ایران در منطقه افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهای پیشرو در حوزه سلامت بینایی اولیه قرار دارد و میتوان گفت در بسیاری از زمینهها، از کشورهای خاورمیانه و حتی برخی کشورهای اروپایی نیز فراتر رفتهایم.
وی خاطرنشان کرد: سیستم بینایی نقش بنیادینی در پردازشهای مغزی دارد و هرگونه اختلال در آن میتواند عملکردهای حیاتی فرد را از حافظه و قضاوت گرفته تا رفتار اجتماعی، گفتار و حتی کیفیت خواب تحت تأثیر قرار دهد. از این رو تلاش اپتومتریستها در ارتقای سلامت بینایی جامعه اقدامی ارزشمند و حیاتی است.
دوستدار، ابراز امیدواری کرد؛ نتایج این گردهمایی علمی بتواند به ارتقای سطح دانش و خدمات بینایی در کشور منجر شود و سلامت عمومی جامعه را بیش از پیش تضمین کند.
میانگین تنبلی چشم در ایران پایینتر از متوسط جهانی
جواد ملایی رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران، با اشاره به نیمقرن فعالیت رشته اپتومتری در ایران، گفت: رشته اپتومتری در کشور طی ۵۰ سال گذشته به یک درخت تنومند علمی و حرفهای تبدیل شده و امروز آثار ارزشمند آن در سطح ملی بهوضوح دیده میشود.
وی افزود: از سال ۱۳۷۵ تاکنون بیش از ۵۸ میلیون کودک در کشور تحت غربالگری بینایی قرار گرفتهاند که از این تعداد حدود دو میلیون نفر دارای اختلالات بینایی شناسایی شدهاند. همچنین به همت همکاران اپتومتریست و همراهی سازمان بهزیستی و وزارت آموزشوپرورش، از بروز بیش از ۴۸۰ هزار مورد تنبلی چشم در کشور پیشگیری شده است.
رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران با بیان اینکه شاخصهای بینایی کشور وضعیت مطلوبی دارد، تصریح کرد: میانگین شیوع تنبلی چشم در ایران به مراتب کمتر از بسیاری از کشورها و پایینتر از متوسط جهانی است و این موضوع، یک دستاورد ارزشمند برای نظام سلامت محسوب میشود.
ملایی با قدردانی از حمایتهای رئیس سازمان بهزیستی، خاطرنشان کرد: طرح سلامت اجتماعی معلممحور (سلام) با هدف غربالگری و ارتقای سلامت بینایی از کودکان تا سالمندان در دست پیگیری است و امیدواریم در سالهای آینده با همکاری دستگاههای اجرایی توسعه یابد.
وی با اشاره به جایگاه کنگره امسال گفت: بیستوهفتمین کنگره اپتومتری ایران از حیث علمی و نمایشگاهی، بزرگترین کنگره در طول تاریخ نیمقرن این رشته در کشور به شمار میآید. این موفقیت حاصل تلاش دبیران علمی و اجرایی کنگره بهویژه دکتر دوستدار و دکتر نقدی و همراهی سه هزار اپتومتریست فعال کشور است.
رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران تأکید کرد: جامعه اپتومتری کشور همواره در خدمت مردم و نظام سلامت بوده، هست و خواهد بود و با قدرت به مسیر علمی، صنفی و اجتماعی خود ادامه خواهد داد.
ارتقای سطح کیفی و کمی کنگره اپتومتری
تقی نقدی دبیر اجرایی کنگره اپتومتری ایران، برگزاری این کنگره را مقارن با پنجاهمین سال تأسیس رشته اپتومتری در ایران افتخاری بزرگ دانست و گفت: یکی از دغدغههای اصلی من این بود که این کنگره در شأن نام و جایگاه جامعه اپتومتری کشور برگزار شود و خوشبختانه با همراهی همکاران و اساتید گرانقدر این امر محقق شد.
وی با اشاره به ویژگیهای متمایز کنگره امسال افزود: تعداد ثبتنامکنندگان نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته و حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر بیش از دورههای قبل در این کنگره حضور دارند. همچنین نمایشگاه جانبی کنگره در فضایی به وسعت ۱۰ هزار متر مربع برگزار میشود که بیش از پنج برابر سالهای گذشته است.
دبیر اجرایی کنگره تصریح کرد: امسال نزدیک به ۱۰۰ شرکت داخلی و فعال در حوزه اپتومتری در این نمایشگاه شرکت کردهاند که این حضور بیسابقه، سطح کیفی و علمی کنگره را ارتقا داده است. برخی از این شرکتها محصولات با کیفیت اروپایی را به همکاران عرضه میکنند که موجب افزایش تنوع و غنای نمایشگاه شده است.
نقدی با قدردانی از تلاش تیم اجرایی متشکل از بیش از ۵۰ نفر همکار و دانشجو خاطرنشان کرد: این موفقیت حاصل همدلی و تلاش شبانهروزی تیم اجرایی و همراهی دبیر علمی کنگره و رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران است که در تمام مراحل پشتیبان ما بودند.
وی در پایان با اشاره به همزمانی ناخواسته این کنگره با نمایشگاه تاپکس اتحادیه تهران گفت: با همکاری دوستان در اتحادیه عینک تهران توانستیم این تداخل را مدیریت کنیم و شرایطی فراهم آوریم تا کنگره امسال با شکوه و در شأن جامعه اپتومتری کشور برگزار شود.