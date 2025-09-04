خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت حدود ۱۰۳ هزار تقاضای همانندجویی از سوی هیات علمی و دانشجویان

ثبت حدود ۱۰۳ هزار تقاضای همانندجویی از سوی هیات علمی و دانشجویان
کد خبر : 1681859
لینک کوتاه کپی شد.

در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، بیش از ۵۲ هزار استاد و ۶۷۲ هزار دانشجوی عضو سامانه همانندجو از ۷۷۶ مؤسسه، نزدیک به ۱۰۳ هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند.

به گزارش ایلنا از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه تبصره نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی؛ باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند. 

این گزارش؛ عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشیِ دولتی و غیر دولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد. 

همانندجویی پارسا، پیشنهاده و مقاله در سامانه «همانندجو» با پشتوانه روزافزونِ تمام‌متن ۶۷۰ هزار عنوان پارسا، ۲۴۶ هزار عنوان پیشنهاده، ۸۹۴ هزار عنوان مقاله، و ۷۵۰ عنوان کتاب و روی هم با نزدیک به ۱۴۵ میلیون برگ، در نشانی TIK. IRANDOC. AC. IR انجام می‌شود. 

سامانه «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، بیش از ۵۲ هزار استاد و ۶۷۲ هزار دانشجوی عضو سامانه همانندجو از ۷۷۶ مؤسسه، نزدیک به ۱۰۳ هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند. 

گزیده عملکرد همانندجویی در جدول زیر آمده است

ثبت حدود ۱۰۳ هزار تقاضای همانندجویی از سوی هیات علمی و دانشجویان

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، در همانندجویی پارسا و پیشنهاده، بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است. 

ثبت حدود ۱۰۳ هزار تقاضای همانندجویی از سوی هیات علمی و دانشجویان

شمار دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۱۴۰۱.۱۴۰۲ از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است. 

جزییات گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و پیشنهاده‌ها در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، در ۹۲ برگ، در نشانی irandoc. ac. ir/about/report در دسترس همگان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی