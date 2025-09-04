ثبت حدود ۱۰۳ هزار تقاضای همانندجویی از سوی هیات علمی و دانشجویان
در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، بیش از ۵۲ هزار استاد و ۶۷۲ هزار دانشجوی عضو سامانه همانندجو از ۷۷۶ مؤسسه، نزدیک به ۱۰۳ هزار درخواست همانندجویی داشتهاند.
به گزارش ایلنا از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه تبصره نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همه دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی؛ باید تماممتن پایاننامهها و رسالههای دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقهبندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تماممتن پیشنهادهها (پروپوزالها)، پایاننامهها و رسالههای (پارساهای) خود را ثبت کنند.
این گزارش؛ عملکرد دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشیِ دولتی و غیر دولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نشان میدهد.
همانندجویی پارسا، پیشنهاده و مقاله در سامانه «همانندجو» با پشتوانه روزافزونِ تماممتن ۶۷۰ هزار عنوان پارسا، ۲۴۶ هزار عنوان پیشنهاده، ۸۹۴ هزار عنوان مقاله، و ۷۵۰ عنوان کتاب و روی هم با نزدیک به ۱۴۵ میلیون برگ، در نشانی TIK. IRANDOC. AC. IR انجام میشود.
سامانه «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشتههای همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش میدهد. در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، بیش از ۵۲ هزار استاد و ۶۷۲ هزار دانشجوی عضو سامانه همانندجو از ۷۷۶ مؤسسه، نزدیک به ۱۰۳ هزار درخواست همانندجویی داشتهاند.
گزیده عملکرد همانندجویی در جدول زیر آمده است
عملکرد دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، در همانندجویی پارسا و پیشنهاده، بر پایه وابستگی سازمانی آنها در جدول زیر آمده است.
شمار دانشآموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۱۴۰۱.۱۴۰۲ از مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی است.
جزییات گزارش همانندجویی و ثبت پایاننامهها، رسالهها و پیشنهادهها در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، در ۹۲ برگ، در نشانی irandoc. ac. ir/about/report در دسترس همگان است.