انتشار کارنامه داوطلبان آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور
کارنامه داوطلبان آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور سال ۱۴۰۴ منتشر شد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور درباره انتشار کارنامه داوطلبان آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور آمده است:
داوطلبان محترم میتوانند جهت مشاهده و دریافت کارنامه به صفحه شخصی خود در سامانه my. medu. ir مراجعه نمایند.
برنامه آموزشی پذیرفتهشدگان و همچنین ساماندهی آنان متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
داوطلبانی که در آزمون نهایی پذیرفته نشدهاند، در صورت لزوم میتوانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ لغایت ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ با مراجعه به سامانه my. medu. ir نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام نمایند.