خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتشار کارنامه داوطلبان آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور

انتشار کارنامه داوطلبان آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور
کد خبر : 1681858
لینک کوتاه کپی شد.

کارنامه داوطلبان آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور سال ۱۴۰۴ منتشر شد.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور درباره انتشار کارنامه داوطلبان آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور آمده است: 

داوطلبان محترم می‌توانند جهت مشاهده و دریافت کارنامه به صفحه شخصی خود در سامانه my. medu. ir مراجعه نمایند. 

برنامه آموزشی پذیرفته‌شدگان و همچنین ساماندهی آنان متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

داوطلبانی که در آزمون نهایی پذیرفته نشده‌اند، در صورت لزوم می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ لغایت ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ با مراجعه به سامانه my. medu. ir نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی