منابع مرحله چهارم کالابرگ به حساب شرکت مجری واریز شد

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک واریز شد.

به گزارش ایلنا، حسین نوروزی اظهار کرد: با تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبار مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک به حساب شرکت مجری طرح کالا برگ واریز شد.

وی افزود: با توجه به تأکید دولت مبنی بر حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد و تقویت سبد غذایی آنها و با تأمین اعتبار صورت گرفته توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان برای آغاز مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک به حساب شرکت مجری طرح واریز شد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در خصوص چگونگی و زمان اجرای طرح عنوان داشت: زمان دقیق آغاز طرح توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع رسانی می‌شود.

شایان ذکر است میزان کالابرگِ در نظر گرفته شده برای خانوار‌های واقع در دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان است و مابقی اعتبار مورد نیاز این طرح متناسب با پیشرفت فیزیکی آن واریز خواهد شد.

