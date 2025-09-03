علیرضا زاکانی در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پل فتح به عنوان بزرگترین پل پایتخت نیز در بین این پروژه‌ها قرار دارد، افزود: اعتبار هزینه‌شده برای این چهار پروژه بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان (معادل ۱۸۰۰ میلیارد تومان به نرخ امروز) بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تملک است.

شهردار تهران با تأکید بر نقش این پروژه‌ها در کاهش ترافیک پایتخت، این محورها را «گلوگاه‌های اصلی» شهر خواند و اعلام کرد: با افتتاح این پروژه‌ها، بخش قابل توجهی از ترافیک تهران حل خواهد شد.

وی از برنامه‌ریزی برای افتتاح سه بخش دیگر این پروژه در همین ماه و دو بخش در ماه آینده خبر داد.

زاکانی در ادامه با اشاره به مسیر این پروژه‌ها توضیح داد: این مسیر از حدفاصل جنوب به غرب و سپس به شمال امتداد می‌یابد و پل مذکور نیز محور غرب به شمال و به سمت میدان آزادی را پوشش می‌دهد.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش به موضوع لغو مراسم پیش‌بینی شده در میدان آزادی پرداخت و گفت: بر اساس گزارش شورای تأمین، تمامی دستگاه‌های ذیربط به دلیل «اضطرار زمانی» و عدم آمادگی برای اجرای مناسب مراسم، با برگزاری آن مخالفت کرده بودند.

وی افزود: حتی پس از آن، درون دولت برای تعیین محل جایگزین (ورزشگاه آزادی) بحث شد و این تصمیم‌گیری ارتباطی با شهرداری تهران نداشت.

بر اساس گزارش سایت شهر، زاکانی اظهارات مطرح‌شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه شهرداری به دلیل درخواست درج لوگو و عدم موافقت دستگاه‌ها، مانع برگزاری مراسم شده را «کاملاً خلاف واقع» خواند و ابراز امیدواری کرد عوامل انتشار این اخبار نادرست، از اشتباه خود درس بگیرند.