به گزارش ایلنا، نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران امروز -چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴- با حضور علی شمسی‌پور، رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برگزار شد.

علی شمسی‌پور رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در این نشست از آغاز روند مشورت‌ها و تدوین گزارش‌های تخصصی در حوزه حل مسائل شهری خبر داد و گفت: یکی از چالش‌های موجود در مدیریت شهری این است که فرآیند حل مسئله در شهرداری بعضاً آن‌قدر طولانی می‌شود که در نهایت یا خود مسئله از بین می‌رود یا شرایط تغییر می‌کند. به همین دلیل ما سازوکاری برای اورژانس مسائل شهری طراحی کرده‌ایم تا بتوانیم به سرعت وارد عمل شویم.

شمسی‌پور با اشاره به روند جلسات تخصصی و تهیه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مدیریت شهری گفت: تاکنون ۱۵ گزارش در دبیرخانه تهیه شده که ۱۱ مورد از آن‌ها نهایی و ارسال شده است. این گزارش‌ها پس از رفت‌وآمد میان بخش‌های علمی اصلاح و تکمیل می‌شوند تا بتوانند مبنای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری قرار گیرند. علاوه بر این، کار جدیدی با عنوان دبیرخانه رصد مسائل شهری در حال آغاز است که وظیفه آن استخراج و ثبت سریع مسائل از دل گزارش‌های رسمی و تبدیل آن‌ها به راهکارهای عملیاتی خواهد بود.

وی ادامه داد: این دبیرخانه نه‌تنها به موضوعات رسانه‌ای پاسخ می‌دهد، بلکه با رصد میدانی مستقیم نیز مسائل شهری را شناسایی می‌کند. برای نمونه افزایش جمعیت موش‌ها یا سگ‌های رهاشده در برخی محلات می‌تواند موضوع تهیه گزارش‌های فوری قرار گیرد. هدف این است که به محض شناسایی مسئله، ابعاد آن مشخص و اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.

شمسی‌پور ادامه داد: در کمتر از ۹۰ روز گذشته، بیش از ۸۴ نشست علمی و گزارش سیاستی در حوزه‌های مرتبط با شرایط جنگی و مدیریت شهری برگزار یا تهیه شده است. همچنین سند ویژه‌ای شامل سناریوهای بحرانی تهران تدوین شده که در آن وضعیت‌های ممکن برای پایتخت پیش‌بینی و برای هر بخش دستورالعمل‌های مشخصی طراحی شده است. این سند ۴۰۰ تا ۵۰۰ صفحه‌ای با مشارکت بیش از ۲۰۰ پژوهشگر از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مختلف تدوین و برای تصمیم‌گیری به دفتر شهردار ارسال شده است.

او ادامه داد: هدف ما این است که با پیش‌بینی قبلی و آماده‌سازی ذهنی، اگر اتفاقی رخ داد، آمادگی کامل برای عمل داشته باشیم. بعضی از موارد باید ملکه ذهن مدیران شود تا در شرایط بحرانی غافلگیری رخ ندهد.

شمسی‌پور به راه‌اندازی دبیرخانه رصد مسائل شهری اشاره کرد و گفت: این دبیرخانه با هدف استخراج سریع مسائل از دل گزارش‌های رسمی و همچنین رصد میدانی مستقیم راه‌اندازی شده است. این دبیرخانه به‌جای پاسخ صرف به رسانه‌ها، مسائل واقعی شهر را شناسایی می‌کند. برای نمونه افزایش جمعیت سگ‌های ولگرد یا موش‌ها در برخی محلات باید بلافاصله گزارش شود تا اقدامات اصلاحی صورت گیرد. تاکنون ۱۵ گزارش در این زمینه تهیه شده که ۱۱ مورد ارسال شده است.

وی افزود: از سال ۱۴۰۳ تاکنون ۱۸ گزارش با محوریت نگاه مردم تهیه شده است. در این گزارش‌ها داده‌کاوی رسانه‌ای و افکارسنجی‌های مختلف صورت گرفته است؛ موضوعاتی از طرح‌های شهرداری گرفته تا اپلیکیشن‌ها، مناسبت‌ها، مسائل داخلی کارکنان و موضوعات اجتماعی. تلاش شده است که استقلال علمی رعایت شود و بدون کم و کاست، همه نظرات و مطالبات مردم منعکس شود تا مبنای سیاست‌گذاری درست قرار گیرد.

او درباره دریافت ایده‌های نو توضیح داد: یکی از اقدامات جدید، فراخوان دریافت ایده‌ها در حوزه جنگ شهری بود. جنگ شهری با جنگ‌های عادی متفاوت است و اگر در تهران اتفاق بیفتد، ماهیتی ویژه خواهد داشت. این فراخوان ایده‌های مختلفی به همراه داشت. برای نمونه، یکی از رانندگان شهرداری پیشنهاد تأمین ایستگاه‌های سیار بنزین برای خودروهای امدادی و خدماتی را مطرح کرد. این ایده پس از بررسی به دستور شهردار تبدیل شد.

شمسی‌پور تأکید کرد: هدف این است که تجربه‌ها و ایده‌ها به‌کار گرفته شود. ما تلاش کرده‌ایم با ثبت و تحلیل تجربه‌ها، از خطاهای پرهزینه جلوگیری کنیم. در همین راستا اصلاح فرآیندهای داخلی نیز در دستور کار قرار گرفته تا نارضایتی احتمالی دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و نخبگان علمی در تعامل با شهرداری به حداقل برسد.

او به برخی از نتایج افکارسنجی‌ها اشاره کرد و گفت: در پژوهش‌های مرتبط با جنگ ۱۲ روزه، ۵ درصد از مردم تهران اعلام کردند که به لحاظ مالی آسیب دیده‌اند. همچنین نزدیک به نیمی از شهروندان در طول جنگ تحمیلی تهران را ترک کردند. با این حال، پژوهشگران اجتماعی معتقدند تهران مقاوم‌ترین شهر کشور است؛ زیرا مردم پس از ترک، دوباره بازگشتند و زندگی خود را از سر گرفتند.

وی ادامه داد: بیشترین اختلال خدماتی در این دوره مربوط به تلفن با ۱۳ درصد و حمل‌ونقل با ۹ درصد گزارش شد. در حوزه اجتماعی نیز داده‌کاوی‌ها نشان می‌دهد حدود ۶۶ درصد مردم تهران در مراسم عزاداری محرم حضور پیدا می‌کنند و ۸۰ درصد مردم معتقدند که در این ایام معنویت و ارتباط با خدا افزایش می‌یابد.

شمسی‌پور درباره جزئیات مراسم محرم گفت: در بررسی‌های مربوط به مداحان، آقای محمود کریمی با اختلاف معنادار، بیشترین توجه مردم را جلب کرده است. حدود یک‌چهارم شهروندان به هیئت‌ها کمک مالی یا اجرایی کرده‌اند. ۵۹ درصد ترجیح داده‌اند در هیئت‌های محلی حضور داشته باشند، ۲۰ درصد به هیئت‌های بزرگ علاقه‌مند بودند و ۱۹ درصد نیز تمایل به شرکت در هیئت‌های خانگی داشتند.

او افزود: در حوزه سلامت کارکنان شهرداری نیز بیشترین حساسیت‌ها مربوط به خدمات دندانپزشکی بوده است که نیازمند توجه ویژه مدیریت شهری است.

بر اساس گزارش سایت شهر، شمسی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: یکی از پروژه‌های علمی که قبل از حضور من آغاز و اکنون نهایی شده، طرح پیشگیری، مدیریت و کنترل سوانح در محل‌های پر ازدحام تهران است. این طرح محدوده میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی را پوشش می‌دهد؛ جایی که بیشترین تجمعات مردمی شکل می‌گیرد. این پروژه با همکاری دانشگاه تهران اجرا شده و آماده بهره‌برداری است. هدف از این طرح، ارتقای ایمنی و کاهش خطرات در اجتماعات پرجمعیت شهری است.