به گزارش ایلنا، محمد دهرویه معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران، با اعلام جزئیات این پویش اظهار کرد: جشن عاطفه‌ها فرصتی برای مهربانی و مهرورزی است که با هدف توسعه و تقویت فرهنگ احسان و تعمیق مسئولیت‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

وی افزود: این پویش امسال با شعار «آینده ساز باشیم» تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت. زمان دقیق و نحوه برگزاری مراسم نمادین «زنگ عاطفه‌ها» همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، متعاقباً و از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم و خیران خواهد رسید.

دهرویه از عموم مردم برای پیوستن به این پویش و کمک به تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند دعوت کرد و راه‌های مشارکت را به این شرح اعلام نمود:

کمک‌های نقدی از طریق کد دستوری #۱*۰۲۱*۸۸۷۷*

واریز به شماره کارت ۲۰۰۸-۰۰۰-۹۹۷۹-۶۰۳۷

تماس با تلفن گویای ۷۳۵۵-۰۲۱ و درج عدد ۱۶

لینک پرداخت اینترنتی: https:‌/‌/sama.emdad.ir‌/Sama‌/Puyesh‌/76‌/16000

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر روش‌های الکترونیکی، دفاتر ادارات کمیته امداد در سراسر استان تهران و مراکز نیکوکاری نیز آماده دریافت کمک‌های مردمی هستند.

