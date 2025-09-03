به گزارش ایلنا، سیدمحمد بطحایی در نشست شورای اجتماعی استان که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، بر ضرورت تحلیل جامع و غیرانتزاعی آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و وضعیت اجتماعی امروز جهان را حساس‌تر از هر دوره دیگری دانست.

وی به ارائه آمارهای تکان‌دهنده‌ای از وضعیت جهانی پرداخت و گفت: امروز دنیا با مسائلی نظیر نابرابری، بیکاری، مهاجرت، پناهجویی، و افزایش جرم و جنایت روبرو است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه با ارائه چند آمار مشخص، به عمق این بحران‌ها اشاره کرد و گفت: سالانه حدود ۲۹۶ میلیون نفر در سراسر جهان (حدود ۶ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله) از مواد مخدر استفاده می‌کنند که از این تعداد، ۶۰ میلیون نفر به مواد افیونی مانند هروئین معتاد هستند.

وی ادامه داد: سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در جهان به دلیل بیش مصرفی (اُوِردوز) جان خود را از دست می‌دهند.

بطحایی این عدد را با تلفات سالانه تصادفات حدود ۱.۳ میلیون نفرمقایسه کرد و افزود که تنها در آمریکا، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از این تعداد به دلیل دلیل بیش مصرفی می‌میرند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به آمار بالای طلاق در برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد که نرخ طلاق سالانه در آن‌ها به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد.

وی با تأکید بر اینکه این چالش‌ها تنها مختص ایران نیست، گفت که یکی از بزرگترین خطاهای استراتژیک در مواجهه با این پدیده‌ها، تحلیل «انتزاعی» آن‌هاست.

بطحایی گفت: نمی‌توان پدیده‌هایی مانند اعتیاد یا خودکشی را به صورت مستقل بررسی و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کرد، چرا که تمام پدیده‌های اجتماعی به هم پیوسته‌اند و باید با یک نگاه جامع به آن‌ها نگریست.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به لزوم ایجاد یک «شاخص یا کلان‌شاخص ترکیبی» برای ارزیابی پیشرفت اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما باید بتوانیم وضعیت اجتماعی شهرستان‌ها و استان‌ها را با یک شاخص ترکیبی مقایسه کنیم و بفهمیم که آیا همه تلاش‌ها و هزینه‌ها، برحال جامعه تاثیر داشته است یاخیر.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ابراز امیدواری کرد که اولین خروجی‌های این شاخص تا چند هفته آینده آماده شود.

وی بر اهمیت اثربخشی برنامه‌ها در مقابل کارایی تأکید و بیان کرد: بسیاری از گزارش‌ها و جلسات تنها بر میزان کارایی (مثل تعداد جلسات و هزینه‌ها) متمرکز هستند، در حالی که آنچه امروز جامعه به آن نیاز دارد، اثربخشی واقعی برنامه‌ها در حل مسائل اجتماعی است.

خانواده؛ ریشه آسیب‌های اجتماعی

بطحایی، در ادامه صحبت‌های خود به موضوع بحران خانواده و تأثیر آن بر آسیب‌های اجتماعی پرداخت و گفت: از هم‌پاشیدگی بنیان خانواده به عنوان «علت‌العلل» بسیاری از مشکلات اجتماعی، از جمله اعتیاد، خودکشی، جرم و جنایت است.

وی با اشاره به مطالعات بین‌المللی، تأکید کرد که امروزه بسیاری از جوامع به این نتیجه رسیده‌اند که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید به تقویت بنیان خانواده بازگردند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با ابراز نگرانی از وضعیت اجتماعی در شهرهای مختلف، گفت: باید حال اجتماعی و شادی شهرها بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

وی راهکار حل این مشکلات را در ایجاد یک مرکز رصد و راه‌اندازی میزهای استانی برای ارائه مشاوره تخصصی به دستگاه‌های اجرایی دانست.

به گزارش اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، به گفته بطحایی، این میزها باید بتوانند با ارائه راهکارهای عملی و کارشناسی، به مدیریت و کنترل پدیده‌های اجتماعی کمک کنند.

