در میادین و بازارهای میوه و ترهبار؛
گوشت کنیایی جایگزین گوشت دولتی میشود
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: به زودی گوشت وارداتی کنیایی به جای گوشت تنظیم بازار دولتی در میادین و بازارهای میوه و ترهبار میشود.
به گزارش ایلنا، مهدی بختیاری زاده با اشاره به جایگزین شدن گوشت وارداتی کنیایی به جای گوشت تنظیم بازار دولتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: از ۲۰ روز آینده گوشت کنیایی گرم با قیمت حدود ۶۰۰ هزار تومان در میادین شهر توزیع میشود.
وی با اشاره به حذف یارانه گوشت قرمز و عدم توزیع گوشت تنظیم بازار افزود: تصمیم وزارت جهاد کشاورزی و دولت چهاردهم بر این بود که ارز گوشت گرم وارداتی را که تا یک ماه پیش وارد میشد، حذف و مبدا ارز را تغییر دهند. از اسفند ۱۴۰۳ به بعد، گوشت گرم یارانهای که در قالب تنظیم بازار عرضه میشد، از بازار جمعآوری و محدود شد و تنها در اختیار چند شرکت خاص قرار گرفت و دیگر به دست مردم در میادین میوهوترهبار شهرداری تهران نرسید.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران ادامه داد: در تصمیم اخیر وزارتخانه و دولت، ارز گوشت گرم آزاد شد و تصمیم بر افزایش واردات گرفته شد. در همین راستا، سازمان میادین میوهوترهبار شهرداری تهران نیز اقداماتی را در حال پیگیری است تا با استفاده از ظرفیت تجار و مباشرینی که تخصص دارند، گوشت را از مبادی مختلف و با کیفیت مناسب تأمین و با قیمت عادلانه به دست مردم برساند. در حال حاضر رایزنیهای خوبی برای تأمین گوشت از کشورهای مختلفی مثل کنیا، استرالیا، روسیه و قزاقستان انجام شده است؛ بهگونهای که گوشت گرم گوسفندی با قیمت مناسب عرضه شود.
وی بیان کرد: هرچند گوشت منجمد همچنان موجود و در حال عرضه است. اکنون گوشت منجمد گوسفندی با کیفیت از استرالیا در بازار عرضه میشود، همچنین گوشت منجمد گوساله برزیلی و گوشت گوساله داخلی ایرانی با قیمت مناسب در دسترس است که مردم هم استقبال خوبی داشتهاند.
بختیاریزاده یادآور شد: هدف ما افزایش تنوع خدمترسانی و دسترسی بهتر مردم است و پیگیری عرضه مجدد گوشت گرم برای کاهش قیمت در بازار تا زیر ۶۰۰ هزار تومان ادامه دارد.
وی با اشاره به تفاوت قیمت گوشت وارداتی با بازار در سطح شهر تاکید کرد: در حال حاضر گوشت تولید داخل توسط سازمان میادین میوهوترهبار شهرداری عرضه میشود که تفاوت قیمت قابلتوجهی با سطح شهر دارد. به همت تولیدکنندگان و دامداران فعال در سازمان میادین، گوشت گوسفندی با قیمت هر کیلو ۷۱۰ هزار تومان به مصرفکننده نهایی عرضه میشود. این در حالی است که در سطح شهر، با بررسیهای میدانی، همین گوشت نزدیک به یک میلیون تومان فروخته میشود. یعنی هر کیلو حدود ۳۰۰ هزار تومان اختلاف قیمت در گوشت گرم داخلی وجود دارد.
به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار؛ این اختلاف به دلیل فعالیت تولیدکنندگان و دامداران با سود حداقلی است. با این حال، ما به همین مقدار هم راضی نیستیم و تلاش داریم با واردات جدید، قیمت را به زیر ۶۰۰ هزار تومان برسانیم.
وی درباره زمان توزیع گوشت وارداتی کنیایی در میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران افزود: پس از انجام ثبت سفارش و در صورت همراهی وزارت جهاد کشاورزی، توزیع طی ۱۵ تا ۲۰ روز آینده آغاز خواهد شد و قیمت ارز آنحدود ۷۲ هزار توماناست.