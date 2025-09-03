آغاز انتخاب رشته متقاضیان رشتههای با آزمون دانشگاه آزاد
انتخاب رشته متقاضیان پذیرش در رشتههای با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکتکننده درآزمون سراسری سال ۱۴۰۴ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (به جز رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) آغاز شد.
به گزارش ایلنا از دانشگاه آزاد اسلامی، همه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی هستند (به جز رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داورسازی و دامپزشکی) میتوانند تا ساعت ۲۴ جمعه ۲۱ شهریور با مراجعه به سامانه مرکز سنجش پذیرش و فارغالتحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی http://azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
داوطلبان لازم است با استفاده از کد دسترسی مندرج در ذیل کارنامه و کد ملی به سامانه وارد شده و پس از پرداخت وجه انتخاب رشته نسبت به انتخاب حداکثر یکصد رشته و محل متناسب با گروه آزمایشی مربوطه اقدام کنند.
داوطلبانی که علاوه بر گروه آزمایشی اصلی در گروههای هنر و زبان خارجی شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته شدهاند، میتوانند در صورت تمایل رشتهمحلهای این گروه را در میان انتخابهای یکصدگانه خود منظور کنند.
متقاضیان گروه آزمایشی علوم تجربی که در کارنامه اعلام نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته شدهاند توجه داشته باشند که رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته سازمان سنجش درج شده است لذا داوطلبان میتوانند کدرشتهمحلهای فوق را که مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی است در فرم انتخاب رشته سازمان سنجش با توجه به اولویت درج کنند.
داوطلبان واجد شرایط سهمیه بهیاری میتوانند یکی از چهار رشته پرستاری، تکنولوژی اتاق عمل، هوشبری و فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی را صرفاً در یکی از واحدهای مجری این رشتهها در استان محل اشتغال خود انتخاب کنند. این رشتهها به صورت کدهای مستقل در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شده است. انتخاب رشتهمحلهای سهمیه بهیاری در خارج از استان محل اشتغال منجر به حذف رشتهمحلهای انتخابی داوطلب خواهد شد.
داوطلبانی که رشتهمحل مورد نظر خود را در دفترچه رشتههای با آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی نمییابند، توجه داشته باشند که بیش از ۹۵ درصد رشتهمحلهای دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند که در صورت تمایل با مراجعه به سامانه http://azmoon.org میتوانند نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.
داوطلبان لازم است ابتدا از وجود رشتهمحل مورد علاقه خود در دفترچه راهنمای انتخاب رشته اطمینان حاصل کنند و سپس اقدام به پرداخت وجه انتخاب رشته دوره مربوطه کنند.