برنامه‌های مشترک با چین در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اجرا می‌شود

برنامه‌های مشترک با چین در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اجرا می‌شود
مدیر امور بین‌الملل سازمان غذا و دارو، از اجرای برنامه‌های مشترک با چین در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات بهداشتی خبر داد و تأکید کرد: هدف اصلی ارتقای ظرفیت‌های صنعتی، علمی و تجاری دو کشور در حوزه سلامت است.

به گزارش ایلنا از سازمان غذا و دارو، حمید اینانلو با اشاره به سند همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین گفت بخشی از این تفاهمنامه به همکاری در زمینه دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات بهداشتی اختصاص دارد و شامل انتقال فناوری و دانش دارویی، تولید مشترک دارو، تحقیقات دارویی و توسعه داروهای نوین است.

وی افزود: تولید و تأمین تجهیزات پزشکی و ابزارهای آزمایشگاهی، تبادل تکنولوژی در ملزومات پزشکی مانند سرنگ، کیت‌های تشخیصی و محصولات بهداشتی، سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد شرکت‌های مشترک و آموزش و تبادل نیروی انسانی متخصص از جمله محورهای همکاری است.

اینانلو تأکید کرد: سازمان غذا و دارو اقدامات متعددی را برای اجرایی کردن تفاهمنامه دنبال کرده است که شامل برقراری ارتباط مستقیم با نهادهای همتای چینی، بررسی ظرفیت‌های انتقال فناوری و تولید مشترک، تسهیل مسیر ثبت و ورود محصولات سلامت محور و ایجاد بسترهای تحقیق و توسعه مشترک است.

به گفته مدیر امور بین‌الملل سازمان غذا و دارو، بخشی از این همکاری‌ها با هدف تقویت تولید داخلی و بهره‌مندی از بازارهای منطقه برای شرکت‌های ایرانی و چینی پیش می‌رود.

