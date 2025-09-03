خبرگزاری کار ایران
پانزدهم شهریور شروع همکاری مدرسان حق‌التدریس با مراکز علمی کاربردی

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: فراخوان همکاری مدرسان حق التدریس با مراکز آموزشی علمی کاربردی کشور از پانزدهم شهریورماه آغاز می‌شود.

به گزارش  ایلنا، مصطفی نعمتی افزود: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از ۱۵ شهریور تا ۴ مهرماه سالجاری با مراجعه به سامانه جام به آدرس http://jam.uast.ac.ir در این فراخوان ثبت‌نام کنند.

نعمتی درخصوص فرآیند بکارگیری مدرسان مراکز آموزشی علمی کاربردی در سال جاری اظهار داشت: فرآیند بکارگیری مدرسان با نیازسنجی اولیه در مراکز آموزشی انجام شده و ظرفیت نهایی اختصاص یافته پس از تایید واحد‌های استانی، جهت تامین نیاز‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود باتوجه به دوره‌های در حال اجرا و همچنین رشته‌های جدید در قالب گروه درس‌های تعیین شده صورت گرفته، به نحوی که تامین مدرس مورد نیاز مراکز آموزشی مناسب صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: در این فراخوان امکان همکاری سه هزار و ۹۱ نفر مدرس فراهم شده و متقاضیان می‌بایست حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط با گروه درسی انتخابی داشته باشند.

نعمتی افزود: ملاک ثبت نام قطعی متقاضیان در این فراخوان، تکمیل فرم‌های سامانه، پرداخت وجه و اخذ کد رهگیری از سامانه می‌باشد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه گفت: در حال حاضر تعداد مدرسان فعال علمی کاربردی در کشور ۴۸ هزار و ۳۰۵ نفر می‌باشند که از این تعداد ۲۸ هزار و ۵۱۵ نفر را آقایان و تعداد ۱۹ هزار و ۷۹۰ نفر را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. وی افزود: نیازسنجی این فراخوان باتوجه به نیاز‌های زمانی و مکانی مطابق با آمایش آموزش‌های علمی کاربردی از طریق واحد‌های استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام و جمع‌بندی شده است.

 نعمتی افزود: نتایج فراخوان تا قبل از شروع نیمسال تحصیلی بهمن ماه سال جاری اعلام می‌گردد تا بتوان از خدمات مدرسان جدید در بهبود ارائه آموزش‌های اشتغال محور استفاده کرد.

