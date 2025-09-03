به گزارش ایلنا، مهشید چایچی با اشاره به چالش‌های اساسی حوزه سلامت، از فراموش شدن مسئله بهداشت در میان مردم و غفلت از رویکردهای پیشگیرانه و خودمراقبتی که ریشه در طب ایرانی دارد، ابراز نگرانی کرد.

وی با بیان اینکه پیشگیری، حلقه مفقوده حوزه سلامت امروز ماست، خاطرنشان کرد: اگر به مسائل بهداشتی و آموزش بهداشت توجه جدی شود، شاهد این حجم از بروز بیماری‌های غیرواگیر در جامعه نخواهیم بود و این همه هزینه هنگفت در جهت درمان دیابت، فشار خون، چربی خون، چاقی و مشکلات ثانویه ناشی از آن‌ها، صرف نمی‌شود.

سرپرست معاونت توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، طب ایرانی را راهکاری عملی و ریشه‌دار برای بازگرداندن اولویت به بهداشت و پیشگیری دانست و گفت: طب ایرانی، مکتبی جامع است که با تکیه بر اصول شش‌گانه سبک زندگی سالم (سته ضروریه)، برنامه‌های مدون و فردمحور برای حفظ و ارتقای سلامت ارائه می‌دهد.

وی افزود: این طب، با شناخت عمیق از مزاج، شرایط زیستی، اقلیم، فصل و وضعیت روانی هر فرد، توصیه‌های کاربردی و شخصی‌سازی شده‌ای برای خوراک، نوشیدنی، خواب، بیداری، فعالیت بدنی و مدیریت استرس ارائه می‌دهد. این رویکرد، خودمراقبتی را که همان پیشگیری فعال است، به واقعیتی دست‌یافتنی و مؤثر تبدیل می‌کند.

چایچی، خودمراقبتی را کاملاً متمایز از خوددرمانی دانست و هشدار داد: خوددرمانی، که گاه با استفاده نابجا از داروها و بدون دانش کافی صورت می‌گیرد، نه تنها درمانی به همراه ندارد، بلکه عوارض طولانی‌مدت و هزینه‌های گزافی را بر فرد و نظام سلامت تحمیل می‌کند.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی با بیان اینکه دفتر طب ایرانی و مکمل، اصلاح سبک زندگی و ترویج خودمراقبتی را به عنوان اهداف اصلی خود دنبال می‌کند؛ اظهار داشت: برنامه‌های توانمندسازی پزشکان خانواده با آموزش سبک زندگی سالم بر اساس طب ایرانی را در دستور کار قرار داده‌ایم که نقش کلیدی در پیشگیری و کاهش هزینه‌های درمانی دارد، در صورت مراجعه افراد به مراکز بهداشت و سلامت؛ شناسنامه سبک زندگی بر اساس طب ایرانی برای او پر خواهد شد و مورد آموزش قرار می‌گیرد، این اقدامات در چارچوب نظام ارجاع، خدمات کم‌هزینه و اثربخشی را به مناطق محروم می‌رساند.

وی در پایان، با تأکید بر اینکه طب ایرانی، نقشه راه خودمراقبتی برای هر فرد است، جامعه را به شناخت و به‌کارگیری این گنجینه دانش برای داشتن زندگی سالم‌تر و پربارتر دعوت کرد و ابراز امیدواری نمود که با بازگشت نگاه به سمت پیشگیری و احیای مسائل بهداشتی، شاهد جامعه‌ای سالم‌تر و نظام سلامت کارآمدتر باشیم.

