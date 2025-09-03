خبرگزاری کار ایران
English العربیه
هزینه‌های سرسام‌آور درمان در سایه غفلت از بهداشت و خودمراقبتی

هزینه‌های سرسام‌آور درمان در سایه غفلت از بهداشت و خودمراقبتی
سرپرست معاونت توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت با ابراز نگرانی از فراموش شدن مقوله بهداشت و خودمراقبتی در حوزه سلامت، تأکید کرد: بی‌توجهی به پیشگیری و آموزش‌های بهداشتی، منجر به شیوع بیماری‌های غیرواگیر و تحمیل هزینه‌های هنگفت درمانی شده است؛ هزینه‌هایی که با احیای رویکردهای پیشگیرانه طب ایرانی، قابل کاهش چشمگیر هستند.

به گزارش ایلنا، مهشید چایچی با اشاره به چالش‌های اساسی حوزه سلامت، از فراموش شدن مسئله بهداشت در میان مردم و غفلت از رویکردهای پیشگیرانه و خودمراقبتی که ریشه در طب ایرانی دارد، ابراز نگرانی کرد. 

وی با بیان اینکه پیشگیری، حلقه مفقوده حوزه سلامت امروز ماست، خاطرنشان کرد: اگر به مسائل بهداشتی و آموزش بهداشت توجه جدی شود، شاهد این حجم از بروز بیماری‌های غیرواگیر در جامعه نخواهیم بود و این همه هزینه هنگفت در جهت درمان دیابت، فشار خون، چربی خون، چاقی و مشکلات ثانویه ناشی از آن‌ها، صرف نمی‌شود. 

سرپرست معاونت توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، طب ایرانی را راهکاری عملی و ریشه‌دار برای بازگرداندن اولویت به بهداشت و پیشگیری دانست و گفت: طب ایرانی، مکتبی جامع است که با تکیه بر اصول شش‌گانه سبک زندگی سالم (سته ضروریه)، برنامه‌های مدون و فردمحور برای حفظ و ارتقای سلامت ارائه می‌دهد. 

وی افزود: این طب، با شناخت عمیق از مزاج، شرایط زیستی، اقلیم، فصل و وضعیت روانی هر فرد، توصیه‌های کاربردی و شخصی‌سازی شده‌ای برای خوراک، نوشیدنی، خواب، بیداری، فعالیت بدنی و مدیریت استرس ارائه می‌دهد. این رویکرد، خودمراقبتی را که همان پیشگیری فعال است، به واقعیتی دست‌یافتنی و مؤثر تبدیل می‌کند. 

چایچی، خودمراقبتی را کاملاً متمایز از خوددرمانی دانست و هشدار داد: خوددرمانی، که گاه با استفاده نابجا از داروها و بدون دانش کافی صورت می‌گیرد، نه تنها درمانی به همراه ندارد، بلکه عوارض طولانی‌مدت و هزینه‌های گزافی را بر فرد و نظام سلامت تحمیل می‌کند. 

بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی با بیان اینکه دفتر طب ایرانی و مکمل، اصلاح سبک زندگی و ترویج خودمراقبتی را به عنوان اهداف اصلی خود دنبال می‌کند؛ اظهار داشت: برنامه‌های توانمندسازی پزشکان خانواده با آموزش سبک زندگی سالم بر اساس طب ایرانی را در دستور کار قرار داده‌ایم که نقش کلیدی در پیشگیری و کاهش هزینه‌های درمانی دارد، در صورت مراجعه افراد به مراکز بهداشت و سلامت؛ شناسنامه سبک زندگی بر اساس طب ایرانی برای او پر خواهد شد و مورد آموزش قرار می‌گیرد، این اقدامات در چارچوب نظام ارجاع، خدمات کم‌هزینه و اثربخشی را به مناطق محروم می‌رساند. 

وی در پایان، با تأکید بر اینکه طب ایرانی، نقشه راه خودمراقبتی برای هر فرد است، جامعه را به شناخت و به‌کارگیری این گنجینه دانش برای داشتن زندگی سالم‌تر و پربارتر دعوت کرد و ابراز امیدواری نمود که با بازگشت نگاه به سمت پیشگیری و احیای مسائل بهداشتی، شاهد جامعه‌ای سالم‌تر و نظام سلامت کارآمدتر باشیم.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
