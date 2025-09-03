اعلام زمانبندی پرداخت معوقات افزایش حقوق و متناسبسازی بازنشستگان
سازمان تأمین اجتماعی با انتشار اطلاعیهای در خصوص زمانبندی پرداخت معوقات متناسبسازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۴ بازنشستگان و مستمریبگیران توضیح داد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: با عذرخواهی از تاخیر پیشآمده که ناشی از محدودیتهای تامین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی بوده است، به اطلاع میرساند؛ پرداخت معوقات متناسبسازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ۱۴۰۴ حدود پنج میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر به این ترتیب از طریق بانکهای عامل انجام میشود:
– مرحله اول: از دوازدهم شهریور
کلیه بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنها تا بیست میلیون تومان است و همچنین کلیه از کارافتادگان
– مرحله دوم: همزمان با پرداخت حقوق شهریور ماه
کلیه بازماندگان
– مرحله سوم: بعد از پرداخت حقوق شهریورماه
سایر بازنشستگان
در پایان یادآور میشود؛ تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین توصیه میشود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin. ir و یا کانالها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه در شبکههای اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال کنند.
همچنین سامانه پاسخگویی تامین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.