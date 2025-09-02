اعتیادهای رفتاری رو به گسترش است

به گزارش ایلنا، علیرضا رییسی روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه در مراسم افتتاحیه «هجدهمین کنگره دانش اعتیاد» با اعلام این مطلب افزود: متاسفانه در سریال‌های ایرانی بازیگران از سیگار و اخیرا الکل برای کنترل خشم استفاده می‌کنند که این امر می‌تواند متاسفانه جنبه آموزشی برای نسل جوان داشته باشد.

وی ادامه داد: در صورت آنکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت تمرکز خود را به امر پیشگیری از اعتیاد قرار دهد و برای این منظور آموزش افراد زیر ۱۸ سال را در دستور کار قرار دهد، بخش عمده‌ای از معضل اعتیاد در کشور برطرف خواهد شد.

رویکرد ترک اعتیاد نباید فقط با تمرکز بر مواد مخدر باشد

محمد رییس زاده، رییس سازمان نظام پزشکی کشور در این کنگره نیز با تاکید بر اینکه رویکرد ترک اعتیاد نبایستی صرفا بر ترک مواد مخدر تمرکز داشته باشد، گفت: در درمان‌های جدید بیشتر بر رفتار اعتیادآور و لزوم تغییر نگرش فرد معتاد تاکید می‌شود.

وی ادامه داد: هم اینک ۹ هزار پزشک عمومی در کشور و ۳۵ هزار نفر نیروی انسانی تربیت شده وجود دارند که این افراد پتانسیل خوبی برای کمک به امر درمان معتادان به شمار می‌روند.

رییس زاده با اشاره به اینکه به شرط آنکه این افراد وارد شبکه درمان اعتیاد شوند، بر هم افزایی انجمن اعتیاد با ارگان‌هایی همچون وزارت بهداشت، بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر برای کمک به حل معضل اعتیاد با درمان‌های به روز شده تاکید کرد.

برای کمبود مواد مخدر به منظور نیازهای درمانی کشور باید چاره اندیشی شود

حسین ذوالفقاری، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در این کنگره گفت: هم اینکه به دلیل کاهش کشفیات تریاک با کمبود مواد مخدر در کشور برای مصارف دارویی روبرو شده‌ایم که دو راهکار برای حل آن وجود دارد. اول حل مساله واردات و دوم کشت این مواد در کشور

وی با اشاره به اینکه ایران جزو هفت کشوری است که بر اساس کنوانسیون‌های بین المللی و قانونی اجازه کشت مواد مخدر را برای مصارف دارویی دارد، خاطر نشان ساخت: باید هر چه سریع‌تر در این زمینه تصمیم گیری شود، در غیر این صورت مساله کمبود مواد مخدر برای صنایع دارویی وضعیت بدتری پیدا خواهد کرد.

در این کنگره حمد الغفری، رییس انجمن جهانی طب اعتیاد طی یک پیام ویدئویی اعلام کرد: هجدهمین کنگره دانش اعتیاد امسال زیر مجموعه برنامه‌های علمی انجمن جهانی طب اعتیاد است که با مشارکت این انجمن بین المللی برگزار شده است.

وی با اشاره به گسترش مواد مخدر در جهان به ویژه ماری جوانا بر مشارکت میان مجامع علمی دنیا برای مقابله به پدیده اعتیاد تاکید کرد.

گفتنی است، هجدهمین کنگره دانش اعتیاد از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران و با همکاری انجمن بین المللی طب اعتیاد (ISAM)، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و چندین سازمان و نهاد داخلی و بین المللی دیگر که روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه در مرکز همایش‌های رازی تهران آغاز به کار کرد تا روز ۱۴ شهریور ماه به کار خود ادامه خواهد داد.

